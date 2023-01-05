Кадыров рассказал, как проходит подготовка добровольцев для участия в СВО. Видео

Кадыров: более девяти тысяч добровольцев прошли подготовку в Российском университете спецназа

06 января 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал о качестве подготовки спецназовцев для участия в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уже более девяти тысяч бойцов прошли огневую, тактическую, медицинскую, инженерную и техническую подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Об обучении добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов и это далеко не предел всех возможностей. Добровольцы получают современную, качественную экипировку и другой необходимый инвентарь. Все прибывшие проходят тактическую, огневую, инженерную, техническую, топографическую, медицинскую и информационно-идеологическую подготовки», — написал Кадыров у себя в telegram-канале , прикрепив соответствующее видео. По словам главы Чечни, во время ускоренного курса обучения добровольцы проживают в палаточном лагере, где получают трехразовое питание и занимаются спортом на специально оборудованных площадках. «Процесс обучения постоянно совершенствуется на основе полученного опыта», — заверил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Кадыров заявил, что российские войска на территории Украины борются против фашизма, нацизма и сатанизма, слова лидера Чечни передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уже более девяти тысяч бойцов прошли огневую, тактическую, медицинскую, инженерную и техническую подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Об обучении добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов и это далеко не предел всех возможностей. Добровольцы получают современную, качественную экипировку и другой необходимый инвентарь. Все прибывшие проходят тактическую, огневую, инженерную, техническую, топографическую, медицинскую и информационно-идеологическую подготовки», — написал Кадыров у себя в telegram-канале, прикрепив соответствующее видео. По словам главы Чечни, во время ускоренного курса обучения добровольцы проживают в палаточном лагере, где получают трехразовое питание и занимаются спортом на специально оборудованных площадках. «Процесс обучения постоянно совершенствуется на основе полученного опыта», — заверил Кадыров. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Кадыров заявил, что российские войска на территории Украины борются против фашизма, нацизма и сатанизма, слова лидера Чечни передает RT.