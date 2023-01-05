05 января 2023

Киев обвинил «российских подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
Резников обвинил Россию в недисциплинированности украинских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Плохая дисциплина в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы связана с действиями «проплаченных Россией подстрекателей». Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сообщил Резников в интервью украинскому изданию «Страна.ua». Резников добавил, что в связи с плохой дисциплиной военных Киев ужесточает ответственность за различные преступления для солдат.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести более жесткие наказания за дезертирство. Он отметил, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину среди украинских солдат.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Плохая дисциплина в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы связана с действиями «проплаченных Россией подстрекателей». Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. «Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сообщил Резников в интервью украинскому изданию «Страна.ua». Резников добавил, что в связи с плохой дисциплиной военных Киев ужесточает ответственность за различные преступления для солдат. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести более жесткие наказания за дезертирство. Он отметил, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину среди украинских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...