Киев обвинил «российских подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ

06 января 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Резников обвинил Россию в недисциплинированности украинских солдат Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Плохая дисциплина в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы связана с действиями «проплаченных Россией подстрекателей». Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. «Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сообщил Резников в интервью украинскому изданию «Страна.ua». Резников добавил, что в связи с плохой дисциплиной военных Киев ужесточает ответственность за различные преступления для солдат. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести более жесткие наказания за дезертирство. Он отметил, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину среди украинских солдат.

Плохая дисциплина в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы связана с действиями «проплаченных Россией подстрекателей». Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. «Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сообщил Резников в интервью украинскому изданию «Страна.ua». Резников добавил, что в связи с плохой дисциплиной военных Киев ужесточает ответственность за различные преступления для солдат. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести более жесткие наказания за дезертирство. Он отметил, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину среди украинских солдат.