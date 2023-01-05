Киев обвинил «российских подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ

Плохая дисциплина в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы связана с действиями «проплаченных Россией подстрекателей». Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сообщил Резников в интервью украинскому изданию «Страна.ua». Резников добавил, что в связи с плохой дисциплиной военных Киев ужесточает ответственность за различные преступления для солдат.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести более жесткие наказания за дезертирство. Он отметил, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину среди украинских солдат.
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Плохая дисциплина в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы связана с действиями «проплаченных Россией подстрекателей». Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. «Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сообщил Резников в интервью украинскому изданию «Страна.ua». Резников добавил, что в связи с плохой дисциплиной военных Киев ужесточает ответственность за различные преступления для солдат. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести более жесткие наказания за дезертирство. Он отметил, что пробелы в законодательстве оказывают негативное влияние на дисциплину среди украинских солдат.