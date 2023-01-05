Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке его убить

Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в попытке его убить

06 января 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Зеленский и Ермак могли планировать покушение на депутата Верховной рады Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского, а также главу офиса президента Украины Андрея Ермака обвинили в попытке совершить убийство политика. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос, который и заподозрил попытку спланировать на него покушение. «Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — сообщил Лерос в своем telegram-канале. Он также отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали близких Лероса заманить на его встречу с целью устроить провокацию. Также они применяли физическую силу по отношению к ним, заявил депутат. Ранее стало известно и о других преступлениях украинской политической элиты. Сообщается, что Украину сотрясают скандалы, связанные с коррупцией, страну называют самым коррумпированным государством мира, однако Зеленский пытается убедить партнеров в том, что ситуация взята под контроль, передает МК .

Президента Украины Владимира Зеленского, а также главу офиса президента Украины Андрея Ермака обвинили в попытке совершить убийство политика. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос, который и заподозрил попытку спланировать на него покушение. «Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — сообщил Лерос в своем telegram-канале. Он также отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали близких Лероса заманить на его встречу с целью устроить провокацию. Также они применяли физическую силу по отношению к ним, заявил депутат. Ранее стало известно и о других преступлениях украинской политической элиты. Сообщается, что Украину сотрясают скандалы, связанные с коррупцией, страну называют самым коррумпированным государством мира, однако Зеленский пытается убедить партнеров в том, что ситуация взята под контроль, передает МК.