Президента Украины Владимира Зеленского, а также главу офиса президента Украины Андрея Ермака обвинили в попытке совершить убийство политика. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос, который и заподозрил попытку спланировать на него покушение.
«Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — сообщил Лерос в своем telegram-канале.
Он также отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали близких Лероса заманить на его встречу с целью устроить провокацию. Также они применяли физическую силу по отношению к ним, заявил депутат.
Ранее стало известно и о других преступлениях украинской политической элиты. Сообщается, что Украину сотрясают скандалы, связанные с коррупцией, страну называют самым коррумпированным государством мира, однако Зеленский пытается убедить партнеров в том, что ситуация взята под контроль, передает МК.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Президента Украины Владимира Зеленского, а также главу офиса президента Украины Андрея Ермака обвинили в попытке совершить убийство политика. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос, который и заподозрил попытку спланировать на него покушение. «Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — сообщил Лерос в своем telegram-канале. Он также отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали близких Лероса заманить на его встречу с целью устроить провокацию. Также они применяли физическую силу по отношению к ним, заявил депутат. Ранее стало известно и о других преступлениях украинской политической элиты. Сообщается, что Украину сотрясают скандалы, связанные с коррупцией, страну называют самым коррумпированным государством мира, однако Зеленский пытается убедить партнеров в том, что ситуация взята под контроль, передает МК.