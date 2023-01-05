В Госдуме предложили поднять стипендии студентов до МРОТ

06 января 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Стипендию для студентов увеличат до уровня МРОТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российским студентам планируют увеличить стипендии не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект политики доработают и внесут в Госдуму РФ в нынешнем году. Об этом рассказал комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов. «Инициатива (в этом году — прим. URA.RU) будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год. Стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся „своим размером“. Минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами», — сообщил Нилов в интервью РИА Новости. По его словам, нынешние стипендии для студентов «ничего не решают» и с данной проблемой необходимо разобраться. Ранее Минобрнауки пообещало студентам повышение стипендии. Согласно заявлению ведомства, с 1 сентября 2023 года стипендии будут увеличены до 15 тысяч рублей в месяц для студентов, а для аспирантов до 20 тысяч. Кроме того, в Госдуме РФ предложили ввести прибавку для студентов на Новый год и по аналогии с 13-й зарплатой выплатить учащимся сумму, равную месячной стипендии, передает Life .

Российским студентам планируют увеличить стипендии не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект политики доработают и внесут в Госдуму РФ в нынешнем году. Об этом рассказал комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов. «Инициатива (в этом году — прим. URA.RU) будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год. Стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся „своим размером“. Минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами», — сообщил Нилов в интервью РИА Новости. По его словам, нынешние стипендии для студентов «ничего не решают» и с данной проблемой необходимо разобраться. Ранее Минобрнауки пообещало студентам повышение стипендии. Согласно заявлению ведомства, с 1 сентября 2023 года стипендии будут увеличены до 15 тысяч рублей в месяц для студентов, а для аспирантов до 20 тысяч. Кроме того, в Госдуме РФ предложили ввести прибавку для студентов на Новый год и по аналогии с 13-й зарплатой выплатить учащимся сумму, равную месячной стипендии, передает Life.