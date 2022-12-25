Минобрнауки пообещало студентам повышение стипендии

26 декабря 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Стипендии предлагают увеличить студентам и аспирантам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минобрнауки РФ предложило с 1 сентября 2023 года увеличить стипендии до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов. Информация об этом опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Учредить с 1 сентября 2023 года 10 стипендий имени В.А. Туманова для студентов, получающих высшее образование, в размере 15 тысяч рублей в месяц. Для аспирантов образовательных организаций высшего образования учредить стипендии в размере 20 тысяч рублей в месяц», — говорится в проекте постановления . Стипендии имени В.А. Туманова назначаются студентам, обучающимся на направлении «Юриспруденция». Также проектами постановлений предлагается увеличить стипендии имени А. Собчака и Д. Лихачева (ранее размер стипендий составлял пять тысяч рублей в месяц), имени Е. Гайдара, Ю. Маслюкова, А. Солженицына и А. Вознесенского (1,5 тысячи рублей в месяц) и стипендию имени В. Туманова (две тысячи рублей в месяц для студентов и 10 тысяч рублей в месяц для аспирантов). Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением увеличить студентам стипендию до уровня МРОТ. В документе говорится, что минимальный размер стипендии не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобрнауки РФ предложило с 1 сентября 2023 года увеличить стипендии до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов. Информация об этом опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Учредить с 1 сентября 2023 года 10 стипендий имени В.А. Туманова для студентов, получающих высшее образование, в размере 15 тысяч рублей в месяц. Для аспирантов образовательных организаций высшего образования учредить стипендии в размере 20 тысяч рублей в месяц», — говорится в проекте постановления. Стипендии имени В.А. Туманова назначаются студентам, обучающимся на направлении «Юриспруденция». Также проектами постановлений предлагается увеличить стипендии имени А. Собчака и Д. Лихачева (ранее размер стипендий составлял пять тысяч рублей в месяц), имени Е. Гайдара, Ю. Маслюкова, А. Солженицына и А. Вознесенского (1,5 тысячи рублей в месяц) и стипендию имени В. Туманова (две тысячи рублей в месяц для студентов и 10 тысяч рублей в месяц для аспирантов). Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением увеличить студентам стипендию до уровня МРОТ. В документе говорится, что минимальный размер стипендии не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение.