«Известия»: Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России

06 января 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Казахстан не смог найти нефтяные маршруты в обход России, сообщает газета Известия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Казахстан не смог наладить поставки нефти в 2022 году в обход российской территории. Об этом сообщает газета «Известия». «Руководство Казахстана в минувшем году неоднократно высказывалось в пользу поиска альтернативных маршрутов поставок своей нефти. В целом выгодных альтернатив транзиту через российскую территорию у нефтяников из Казахстана нет», — говорится в материале. В нем отмечается, что Казахстану потребуются много лет для поиска новых путей поставок. В июле лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить поставки через Азербайджан. Также он предложил увеличить пропускную способность труб с запада на восток. Это нужно для того, чтобы больше нефти шло к границе с Китаем. Однако все альтернативные пути поставок остается малоприбыльными для страны. Объемы экспортируемой нефти незначительные. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить нефтяные санкции против РФ. Казахстан планировал заместить своей нефтью российскую в других странах с помощью нового Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Казахстан не смог наладить поставки нефти в 2022 году в обход российской территории. Об этом сообщает газета «Известия». «Руководство Казахстана в минувшем году неоднократно высказывалось в пользу поиска альтернативных маршрутов поставок своей нефти. В целом выгодных альтернатив транзиту через российскую территорию у нефтяников из Казахстана нет», — говорится в материале. В нем отмечается, что Казахстану потребуются много лет для поиска новых путей поставок. В июле лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить поставки через Азербайджан. Также он предложил увеличить пропускную способность труб с запада на восток. Это нужно для того, чтобы больше нефти шло к границе с Китаем. Однако все альтернативные пути поставок остается малоприбыльными для страны. Объемы экспортируемой нефти незначительные. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить нефтяные санкции против РФ. Казахстан планировал заместить своей нефтью российскую в других странах с помощью нового Транскаспийского международного транспортного маршрута.