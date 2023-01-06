WarGonzo сообщил о прорыве обороны Соледара

Армия России прорвала оборону Соледара, сообщил Семен Пегов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России прорвала оборону ВСУ в Соледаре. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.
«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль н. п. Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском и соледарском направлениях.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!