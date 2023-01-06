WarGonzo сообщил о прорыве обороны Соледара

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
Армия России прорвала оборону Соледара, сообщил Семен Пегов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России прорвала оборону ВСУ в Соледаре. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.

«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль н. п. Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Он также добавил, что украинские войска вынуждены отступать на север.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском и соледарском направлениях.

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Армия России прорвала оборону ВСУ в Соледаре. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. «В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль н. п. Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Он также добавил, что украинские войска вынуждены отступать на север. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на бахмутском и соледарском направлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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