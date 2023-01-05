Аналитики выявили, кто из свердловчан был вынужден чаще искать новую работу в 2022 году

В Свердловской области часто искали новую работу сотрудники из сферы туризма, HR-менеджеры и рабочий персонал

06 января 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Лишь 15% сменивших работу свердловчан остались довольным новым местом работы Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловчане, которые работали в сфере туризма, HR-менеджерами или рабочим персоналом, чаще всего искали новое место работы в 2022 году. Об этом рассказали в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «44% респондентов, искавших новую работу в 2022 году — представители возрастной группы от 18 до 24 лет. Чаще всего новое место работы искали представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры», — рассказали аналитики. При этом чаще сменить работу стремились мужчины — 38% против 36% у женщин. При этом стабильная работа наблюдалась у более половины опрошенных свердловчан. Чаще всего эти люди представляли сферу государственной службы и НКО, были работниками науки и образования, сферы закупок, медицины и фармацевтики, добычи сырья и автобизнеса. Те же, кто решил сменить компанию в 2022 году, признались, что не довольны новым местом работы. Чаще всего об этом говорили медицинские работники, административный персонал и высший менеджмент. «Лишь 15% сменивших работу свердловчан ответили, что новое место однозначно лучше предыдущего. Больше других новым местом трудоустройства были довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования», — рассказали в hh.ru. Ранее свердловчане заняли второе место по росту зарплаты за год. О положительной динамике аналитикам рассказали IT-специалисты, сотрудники банков и специалисты по закупкам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане, которые работали в сфере туризма, HR-менеджерами или рабочим персоналом, чаще всего искали новое место работы в 2022 году. Об этом рассказали в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «44% респондентов, искавших новую работу в 2022 году — представители возрастной группы от 18 до 24 лет. Чаще всего новое место работы искали представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры», — рассказали аналитики. При этом чаще сменить работу стремились мужчины — 38% против 36% у женщин. При этом стабильная работа наблюдалась у более половины опрошенных свердловчан. Чаще всего эти люди представляли сферу государственной службы и НКО, были работниками науки и образования, сферы закупок, медицины и фармацевтики, добычи сырья и автобизнеса. Те же, кто решил сменить компанию в 2022 году, признались, что не довольны новым местом работы. Чаще всего об этом говорили медицинские работники, административный персонал и высший менеджмент. «Лишь 15% сменивших работу свердловчан ответили, что новое место однозначно лучше предыдущего. Больше других новым местом трудоустройства были довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования», — рассказали в hh.ru. Ранее свердловчане заняли второе место по росту зарплаты за год. О положительной динамике аналитикам рассказали IT-специалисты, сотрудники банков и специалисты по закупкам.