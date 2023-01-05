Пермяк превратил свою квартиру в наркопритон

Материалы уголовного дела переданы в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. По версии следствия, он с целью заработка обустроил в собственной квартире наркопритон, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

«Фигурант через сеть Интернет приобрел марихуану. По полученным координатам в городе Пермь из тайника-закладки он забрал 22 свертка с веществом растительного происхождения общей массой 15,97 граммов, которые привез в свою квартиру и хранил с целью сбыта. С апреля по август 2022 года мужчина предоставлял квартиру знакомым для потребления запрещенных веществ. При этом он незаконно сбывал посетителям марихуану и вместе с ними употреблял наркотическое средство», — сообщается на сайте ведомства.

В полиции установили, что квартиру посещали пять человек. Хозяин жилья и его знакомые привлечены к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств. Найденные во время обыска свертки с наркотиками изъяты следователями. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд отправил в колонию группу наркоторговцев. Речь о троих мужчинах и женщине, которые занимались продажей запрещенных веществ через интернет-магазин.