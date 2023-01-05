В ХМАО продают бизнес для заработка на новогодних праздниках

В Сургуте продают фургон с оборудованием для приготовления напитков и фастфуда. Владелец считает фудтрак хорошим вложением для заработка в новогодние праздники. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Покупая сейчас, ты успеешь заработать все то, что можно на новогодних праздниках. Продаю специально в конце этого сезона, так как в следующем году сильно повышается трафик: открывают новую набережную и цена будет совсем другая», — пишет автор объявления. Продавец отдает автофургон за 1,3 миллиона рублей. В комплекте идет оборудование для приготовления кофе, холодных напитков, хот догов.
Продавая бизнес, владелец обещает обучить нового хозяина: рассказать, где брать поставщиков и клиентов, наглядно показать доходность. При этом продавец утверждает, что фудтрак можно использовать для дополнительного заработка.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте выставили на продажу парк развлечений за 4,5 миллиона рублей. Помещение находится в торговом центре «Сити Молл».
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