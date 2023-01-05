В ХМАО пару, избившую подростка, отправили в СИЗО

06 января 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Подозреваемых отправили в СИЗО из зала суда Фото: Елена Антипина © URA.RU В Нижневартовске суд избрал меру пресечения избившим подростка Адаму Мукушеву и Равзанат Ибрагимовой, которые ночью 1 января оставили пострадавшего после нанесения травм на 30-градусном морозе. Они будут находиться в СИЗО до 3 марта, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Избрать меру пресечения Адаму Мукушеву в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 дней. Избрать аналогичную меру пресечения в отношении Равзанат Ибрагимовой», — заключил судья Марат Гафуров. Гособвинение потребовало заключения под стражу из опасений, что оба подозреваемых могут покинуть Нижневартовск и скрыться от правосудия. «Подозреваемые ранее судимы, проживают в арендованном жилье на основании устных договоренностей, собственник квартиры находится за пределами Российской Федерации. Оба не имеют значительных социальных связей с городом и могут покинуть его, поэтому мы просили о заключении Мукушева и Ибрагимовой в СИЗО», — заявил представитель СК на суде. Ранее URA.RU писало о предстоящем судебном заседании по выбору меры пресечения в отношении напавших на подростка мужчины и женщины, оставивших его после нанесения побоев на морозе. Суд удовлетворил ходатайство.

В Нижневартовске суд избрал меру пресечения избившим подростка Адаму Мукушеву и Равзанат Ибрагимовой, которые ночью 1 января оставили пострадавшего после нанесения травм на 30-градусном морозе. Они будут находиться в СИЗО до 3 марта, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Избрать меру пресечения Адаму Мукушеву в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 дней. Избрать аналогичную меру пресечения в отношении Равзанат Ибрагимовой», — заключил судья Марат Гафуров. Гособвинение потребовало заключения под стражу из опасений, что оба подозреваемых могут покинуть Нижневартовск и скрыться от правосудия. «Подозреваемые ранее судимы, проживают в арендованном жилье на основании устных договоренностей, собственник квартиры находится за пределами Российской Федерации. Оба не имеют значительных социальных связей с городом и могут покинуть его, поэтому мы просили о заключении Мукушева и Ибрагимовой в СИЗО», — заявил представитель СК на суде. Ранее URA.RU писало о предстоящем судебном заседании по выбору меры пресечения в отношении напавших на подростка мужчины и женщины, оставивших его после нанесения побоев на морозе. Суд удовлетворил ходатайство.