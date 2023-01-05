В ХМАО пару, избившую подростка, отправили в СИЗО

В Нижневартовске суд избрал меру пресечения избившим подростка Адаму Мукушеву и Равзанат Ибрагимовой, которые ночью 1 января оставили пострадавшего после нанесения травм на 30-градусном морозе. Они будут находиться в СИЗО до 3 марта, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Избрать меру пресечения Адаму Мукушеву в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 дней. Избрать аналогичную меру пресечения в отношении Равзанат Ибрагимовой», — заключил судья Марат Гафуров.
Гособвинение потребовало заключения под стражу из опасений, что оба подозреваемых могут покинуть Нижневартовск и скрыться от правосудия. «Подозреваемые ранее судимы, проживают в арендованном жилье на основании устных договоренностей, собственник квартиры находится за пределами Российской Федерации. Оба не имеют значительных социальных связей с городом и могут покинуть его, поэтому мы просили о заключении Мукушева и Ибрагимовой в СИЗО», — заявил представитель СК на суде.
Ранее URA.RU писало о предстоящем судебном заседании по выбору меры пресечения в отношении напавших на подростка мужчины и женщины, оставивших его после нанесения побоев на морозе. Суд удовлетворил ходатайство.
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