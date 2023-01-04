04 января 2023
03 января 2023

Силовики определились с мерой пресечения для жителей Нижневартовска, избивших подростка

Жителям Нижневартовска, избившим подростка, грозит арест
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики настаивают на аресте пары, которая избила подростка в Нижневартовске Фото:

Силовики будут настаивать на аресте для двух жителей Нижневартовска, которые избили подростка и оставили его на морозе. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавшего.

«Следователи говорят, что будут добиваться ареста для подозреваемых», — сообщила женщина. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО URA.RU подтвердили информацию о заседании суда, на котором будет решен вопрос об избрании меры пресечения для напавших на подростка. В ведомстве добавили, что на данный момент следственные действия продолжаются.

Ранее URA.RU писало, что двое жителей Нижневартовска избили 17-летнего подростка и оставили его замерзать. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших.

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Силовики будут настаивать на аресте для двух жителей Нижневартовска, которые избили подростка и оставили его на морозе. Об этом URA.RU рассказала мать пострадавшего. «Следователи говорят, что будут добиваться ареста для подозреваемых», — сообщила женщина. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО URA.RU подтвердили информацию о заседании суда, на котором будет решен вопрос об избрании меры пресечения для напавших на подростка. В ведомстве добавили, что на данный момент следственные действия продолжаются. Ранее URA.RU писало, что двое жителей Нижневартовска избили 17-летнего подростка и оставили его замерзать. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Родственники подростка пожаловались главе Чечни Рамзану Кадырову на нападавших.
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