В пермской деревне за 30 миллионов продается курорт для сноубордистов

В поселке Майский (Пермский край) выставлена на продажу база для занятий горными лыжами и сноубордингом «Майская гора». Стоимость бизнеса — 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Горнолыжная база „Майская гора“ расположена в 45 километрах от Перми. На территории базы расположены кафе, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, горнолыжный и тюбинговый подъемники. Горнолыжный склон длиной в 250 метров, перепад 40 метров. Имеются крытые площадки для пикника и банкетный зал», — указано в объявлении.
Также уточняется, что по границе комплекса протекает речка, на территории обустроен и зарыблен небольшой пруд. В летнее время объект работает в режиме туристической базы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу горнолыжный курорт, расположенный поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей.
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