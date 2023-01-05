В пермской деревне за 30 миллионов продается курорт для сноубордистов

06 января 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В летнее время объект работает в режиме туристической базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Майский (Пермский край) выставлена на продажу база для занятий горными лыжами и сноубордингом «Майская гора». Стоимость бизнеса — 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Горнолыжная база „Майская гора“ расположена в 45 километрах от Перми. На территории базы расположены кафе, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, горнолыжный и тюбинговый подъемники. Горнолыжный склон длиной в 250 метров, перепад 40 метров. Имеются крытые площадки для пикника и банкетный зал», — указано в объявлении. Также уточняется, что по границе комплекса протекает речка, на территории обустроен и зарыблен небольшой пруд. В летнее время объект работает в режиме туристической базы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу горнолыжный курорт, расположенный поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей.

В поселке Майский (Пермский край) выставлена на продажу база для занятий горными лыжами и сноубордингом «Майская гора». Стоимость бизнеса — 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Горнолыжная база „Майская гора“ расположена в 45 километрах от Перми. На территории базы расположены кафе, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, горнолыжный и тюбинговый подъемники. Горнолыжный склон длиной в 250 метров, перепад 40 метров. Имеются крытые площадки для пикника и банкетный зал», — указано в объявлении. Также уточняется, что по границе комплекса протекает речка, на территории обустроен и зарыблен небольшой пруд. В летнее время объект работает в режиме туристической базы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу горнолыжный курорт, расположенный поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей.