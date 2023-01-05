05 января 2023
04 января 2023

В пермской деревне за 30 миллионов продается курорт для сноубордистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». Миасс. Челябинская область, спорт, сноуборд
В летнее время объект работает в режиме туристической базы Фото:

В поселке Майский (Пермский край) выставлена на продажу база для занятий горными лыжами и сноубордингом «Майская гора». Стоимость бизнеса — 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Горнолыжная база „Майская гора“ расположена в 45 километрах от Перми. На территории базы расположены кафе, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, горнолыжный и тюбинговый подъемники. Горнолыжный склон длиной в 250 метров, перепад 40 метров. Имеются крытые площадки для пикника и банкетный зал», — указано в объявлении.

Также уточняется, что по границе комплекса протекает речка, на территории обустроен и зарыблен небольшой пруд. В летнее время объект работает в режиме туристической базы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу горнолыжный курорт, расположенный поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей.

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В поселке Майский (Пермский край) выставлена на продажу база для занятий горными лыжами и сноубордингом «Майская гора». Стоимость бизнеса — 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Горнолыжная база „Майская гора“ расположена в 45 километрах от Перми. На территории базы расположены кафе, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, горнолыжный и тюбинговый подъемники. Горнолыжный склон длиной в 250 метров, перепад 40 метров. Имеются крытые площадки для пикника и банкетный зал», — указано в объявлении. Также уточняется, что по границе комплекса протекает речка, на территории обустроен и зарыблен небольшой пруд. В летнее время объект работает в режиме туристической базы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу горнолыжный курорт, расположенный поблизости от нового зоопарка. Готовый бизнес собственник предлагает приобрести за 27 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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