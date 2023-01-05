05 января 2023
04 января 2023

В Перми выставлена на продажу популярная студия фитнеса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Студия пилатеса «ARNOA pilates». Екатеринбург , пилатес, ARNOA pilates
Студия для занятий фитнесом находится в центре Перми Фото:

В Перми за восемь миллионов рублей продается студия для занятий фитнесом «Спайн». Она находится в центре города, в торговом центре «Моби Дик». Информация о продаже бизнеса опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Три красивых и эстетичных зала для групповых и индивидуальных занятий, оснащенных студийным оборудованием для пилатес ведущих мировых производителей. Две раздевалки с мебелью и душевыми, массажный кабинет, приятная зона отдыха и ожидания. Штат состоит из восьми сотрудников. Это администратор и тренеры. Бизнес налажен, студия популярна в интернете», — сообщается в объявлении.

В стоимость актива входят переуступка прав по аренде с сохранением условий, все необходимое оборудование и мебель, клиентская база, сайт в интернете и группы в социальных сетях. Собственник уточняет в объявлении, что чистая прибыль студии составляет 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлен на продажу модельный бизнес с доходом в 200 тысяч рублей. Стоимость предприятия — 3,5 млн рублей.

В стоимость студии входит все необходимое для занятий оборудование
Фото:

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В Перми за восемь миллионов рублей продается студия для занятий фитнесом «Спайн». Она находится в центре города, в торговом центре «Моби Дик». Информация о продаже бизнеса опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Три красивых и эстетичных зала для групповых и индивидуальных занятий, оснащенных студийным оборудованием для пилатес ведущих мировых производителей. Две раздевалки с мебелью и душевыми, массажный кабинет, приятная зона отдыха и ожидания. Штат состоит из восьми сотрудников. Это администратор и тренеры. Бизнес налажен, студия популярна в интернете», — сообщается в объявлении. В стоимость актива входят переуступка прав по аренде с сохранением условий, все необходимое оборудование и мебель, клиентская база, сайт в интернете и группы в социальных сетях. Собственник уточняет в объявлении, что чистая прибыль студии составляет 200 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлен на продажу модельный бизнес с доходом в 200 тысяч рублей. Стоимость предприятия — 3,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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