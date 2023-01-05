В Перми выставлена на продажу популярная студия фитнеса. Фото

06 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Студия для занятий фитнесом находится в центре Перми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми за восемь миллионов рублей продается студия для занятий фитнесом «Спайн». Она находится в центре города, в торговом центре «Моби Дик». Информация о продаже бизнеса опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Три красивых и эстетичных зала для групповых и индивидуальных занятий, оснащенных студийным оборудованием для пилатес ведущих мировых производителей. Две раздевалки с мебелью и душевыми, массажный кабинет, приятная зона отдыха и ожидания. Штат состоит из восьми сотрудников. Это администратор и тренеры. Бизнес налажен, студия популярна в интернете», — сообщается в объявлении. В стоимость актива входят переуступка прав по аренде с сохранением условий, все необходимое оборудование и мебель, клиентская база, сайт в интернете и группы в социальных сетях. Собственник уточняет в объявлении, что чистая прибыль студии составляет 200 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлен на продажу модельный бизнес с доходом в 200 тысяч рублей. Стоимость предприятия — 3,5 млн рублей. В стоимость студии входит все необходимое для занятий оборудование Фото: сайт «Авито»

В Перми за восемь миллионов рублей продается студия для занятий фитнесом «Спайн». Она находится в центре города, в торговом центре «Моби Дик». Информация о продаже бизнеса опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Три красивых и эстетичных зала для групповых и индивидуальных занятий, оснащенных студийным оборудованием для пилатес ведущих мировых производителей. Две раздевалки с мебелью и душевыми, массажный кабинет, приятная зона отдыха и ожидания. Штат состоит из восьми сотрудников. Это администратор и тренеры. Бизнес налажен, студия популярна в интернете», — сообщается в объявлении. В стоимость актива входят переуступка прав по аренде с сохранением условий, все необходимое оборудование и мебель, клиентская база, сайт в интернете и группы в социальных сетях. Собственник уточняет в объявлении, что чистая прибыль студии составляет 200 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми выставлен на продажу модельный бизнес с доходом в 200 тысяч рублей. Стоимость предприятия — 3,5 млн рублей.