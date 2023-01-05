05 января 2023
04 января 2023

Губернатор ХМАО отчитала чиновников за крупные долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала власти Мегиона Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала властей Мегиона за большие долги муниципалитета перед ресурсными организациями. Заявление глава региона сделала во время рабочей встречи с мэром и депутатами города.

«В числе муниципалитетов, которые не расплачиваются с поставщиками, лидирует Мегион: долгов — сотни миллионов рублей. Я вас предупреждаю, что мы больше не будем работать „скорой помощью“ и финансировать безалаберность и ошибки управления», — отметила Наталья Комарова. Трансляция совещания доступна в официальном аккаунте губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор предложила чиновникам погашать долги из местного бюджета. Среди прочего Комарова отметила возможность выплат за счет сокращения других муниципальных программ.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова запланировала серию встреч с руководителями муниципалитетов. На рабочих совещаниях главы и председатели дум муниципальных образований представляют доклады о результатах деятельности за прошедший год.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала властей Мегиона за большие долги муниципалитета перед ресурсными организациями. Заявление глава региона сделала во время рабочей встречи с мэром и депутатами города. «В числе муниципалитетов, которые не расплачиваются с поставщиками, лидирует Мегион: долгов — сотни миллионов рублей. Я вас предупреждаю, что мы больше не будем работать „скорой помощью“ и финансировать безалаберность и ошибки управления», — отметила Наталья Комарова. Трансляция совещания доступна в официальном аккаунте губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор предложила чиновникам погашать долги из местного бюджета. Среди прочего Комарова отметила возможность выплат за счет сокращения других муниципальных программ. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова запланировала серию встреч с руководителями муниципалитетов. На рабочих совещаниях главы и председатели дум муниципальных образований представляют доклады о результатах деятельности за прошедший год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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