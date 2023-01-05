Губернатор ХМАО отчитала чиновников за крупные долги

06 января 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала власти Мегиона Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала властей Мегиона за большие долги муниципалитета перед ресурсными организациями. Заявление глава региона сделала во время рабочей встречи с мэром и депутатами города. «В числе муниципалитетов, которые не расплачиваются с поставщиками, лидирует Мегион: долгов — сотни миллионов рублей. Я вас предупреждаю, что мы больше не будем работать „скорой помощью“ и финансировать безалаберность и ошибки управления», — отметила Наталья Комарова. Трансляция совещания доступна в официальном аккаунте губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор предложила чиновникам погашать долги из местного бюджета. Среди прочего Комарова отметила возможность выплат за счет сокращения других муниципальных программ. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова запланировала серию встреч с руководителями муниципалитетов. На рабочих совещаниях главы и председатели дум муниципальных образований представляют доклады о результатах деятельности за прошедший год.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала властей Мегиона за большие долги муниципалитета перед ресурсными организациями. Заявление глава региона сделала во время рабочей встречи с мэром и депутатами города. «В числе муниципалитетов, которые не расплачиваются с поставщиками, лидирует Мегион: долгов — сотни миллионов рублей. Я вас предупреждаю, что мы больше не будем работать „скорой помощью“ и финансировать безалаберность и ошибки управления», — отметила Наталья Комарова. Трансляция совещания доступна в официальном аккаунте губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор предложила чиновникам погашать долги из местного бюджета. Среди прочего Комарова отметила возможность выплат за счет сокращения других муниципальных программ. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова запланировала серию встреч с руководителями муниципалитетов. На рабочих совещаниях главы и председатели дум муниципальных образований представляют доклады о результатах деятельности за прошедший год.