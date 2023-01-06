Эстония нашла для себя новую роль в конфликте на Украине

Эстония взяла на себя роль страны, которая должна убедить остальную Европу в «опасности России». Такую позицию высказала директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.
«Эстония должна продолжать убеждать своих союзников в том, что в любом случае победа России на Украине, даже частичная, будет во много раз опаснее для европейской безопасности, чем поражение», — заявила Райк эстонскому изданию Err. Она отметила, что стоит бояться сильной России и проигрыша Украины, потому что в ином случае принципы европейской безопасности потеряют убедительность.
Она также сообщила, что Эстония видит своей целью убедить европейских партнеров в том, что победа России в украинском конфликте приведет к войне РФ с НАТО. При этом Европа не готова к такому сценарию в военном отношении, считает Райк.
Кроме того, в Эстонии начинают разрабатывать процедуру передачи замороженных российских активов киевскому режиму. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония могла бы создать международный прецедент, если бы замороженные средства удалось перевести на Украину.
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Эстония взяла на себя роль страны, которая должна убедить остальную Европу в «опасности России». Такую позицию высказала директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк. «Эстония должна продолжать убеждать своих союзников в том, что в любом случае победа России на Украине, даже частичная, будет во много раз опаснее для европейской безопасности, чем поражение», — заявила Райк эстонскому изданию Err. Она отметила, что стоит бояться сильной России и проигрыша Украины, потому что в ином случае принципы европейской безопасности потеряют убедительность. Она также сообщила, что Эстония видит своей целью убедить европейских партнеров в том, что победа России в украинском конфликте приведет к войне РФ с НАТО. При этом Европа не готова к такому сценарию в военном отношении, считает Райк. Кроме того, в Эстонии начинают разрабатывать процедуру передачи замороженных российских активов киевскому режиму. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония могла бы создать международный прецедент, если бы замороженные средства удалось перевести на Украину.