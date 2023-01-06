Американский полковник Макгрегор: Польша собирается нарушить запрет НАТО на Украине

Польша планирует захватить украинские территории вопреки запрету НАТО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <…> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <…> Это противоречит целям НАТО», — отметил он в эфире youtube-канала Judging Freedom.
Макгрегор выразил сомнения в том, что данное решение Польши поддержали бы страны альянса в целом. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить возможное наступление польских войск, добавил он.
Летом 2022 года в Польше признали планы присоединить Украину. Об объединении стран в единую конфедерацию заявил заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски. А председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой уверен, что Варшава ждет, когда Вооруженные силы Украины выдохнутся, чтобы ввести свои войска.
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Польша планирует захватить украинские территории вопреки запрету НАТО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. «Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <…> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <…> Это противоречит целям НАТО», — отметил он в эфире youtube-канала Judging Freedom. Макгрегор выразил сомнения в том, что данное решение Польши поддержали бы страны альянса в целом. При этом НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить возможное наступление польских войск, добавил он. Летом 2022 года в Польше признали планы присоединить Украину. Об объединении стран в единую конфедерацию заявил заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски. А председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой уверен, что Варшава ждет, когда Вооруженные силы Украины выдохнутся, чтобы ввести свои войска.