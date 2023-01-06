Лор Мальченко рассказала о потере голоса из-за гриппа

Из-за высокой активности гриппа, когда он быстро распространяется по организму, или неоперативного лечения, человек может потерять голос. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.
«Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей, нос, горло, на голосовые складки. Это возможно при высокой активности вируса, когда он быстро распространяется по организму человека. Другой вариант, когда поздно начато лечение. И вирус нисходящими путями постепенно распространяется все ниже и ниже по дыхательным путям», — объяснила Ольга Мальченко.
По словам отоларинголога, действующий сейчас вирус гриппа очень агрессивный и заразный. «Каждая новая волна гриппа — это новая мутация. Один и тот же вирус не приходит дважды. Настоящий вирус гриппа достаточно агрессивный. То есть более тяжелый, более контагиозный», — подчеркнула Мальченко.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Россию на смену гриппа А приходит линия В. Протекает вирус также тяжело.
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