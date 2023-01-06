Лор Мальченко рассказала о потере голоса из-за гриппа

Лор Мальченко: неоперативное лечение гриппа приводит к потере голоса

07 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вирус гриппа спускается на голосовые складки, отметила Ольга Мальченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за высокой активности гриппа, когда он быстро распространяется по организму, или неоперативного лечения, человек может потерять голос. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. «Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей, нос, горло, на голосовые складки. Это возможно при высокой активности вируса, когда он быстро распространяется по организму человека. Другой вариант, когда поздно начато лечение. И вирус нисходящими путями постепенно распространяется все ниже и ниже по дыхательным путям», — объяснила Ольга Мальченко. По словам отоларинголога, действующий сейчас вирус гриппа очень агрессивный и заразный. «Каждая новая волна гриппа — это новая мутация. Один и тот же вирус не приходит дважды. Настоящий вирус гриппа достаточно агрессивный. То есть более тяжелый, более контагиозный», — подчеркнула Мальченко. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Россию на смену гриппа А приходит линия В. Протекает вирус также тяжело.

Из-за высокой активности гриппа, когда он быстро распространяется по организму, или неоперативного лечения, человек может потерять голос. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко. «Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей, нос, горло, на голосовые складки. Это возможно при высокой активности вируса, когда он быстро распространяется по организму человека. Другой вариант, когда поздно начато лечение. И вирус нисходящими путями постепенно распространяется все ниже и ниже по дыхательным путям», — объяснила Ольга Мальченко. По словам отоларинголога, действующий сейчас вирус гриппа очень агрессивный и заразный. «Каждая новая волна гриппа — это новая мутация. Один и тот же вирус не приходит дважды. Настоящий вирус гриппа достаточно агрессивный. То есть более тяжелый, более контагиозный», — подчеркнула Мальченко. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Россию на смену гриппа А приходит линия В. Протекает вирус также тяжело.