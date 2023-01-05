05 января 2023

Представители ЖК в Екатеринбурге рассказали, как бетономешалка попала в котлован

Причиной падения бетономешалки в Екатеринбурге стали погодные условия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция площадки для иностранных представителей. Екатеринбург, бетономешалка, здания, стройка
Водитель бетономешалки не пострадал, хотя ранее очевидца говорили, что его увезли в больницу Фото:

В Екатеринбурге автобетоносмеситель упал в строительный котлован по причине того, что водитель съехал с пандуса из-за погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители ЖК «Нагорный».

«5 января 2023 года на строительной площадке второй очереди ЖК „Нагорный“ ввиду погодных условий водитель автобетоносмесителя подрядной организации не справился с управлением и допустил съезд машины с пандуса в котлован. Руководство подрядной организации поставлено в известность», — рассказали представители жилого комплекса. В результате инцидента водитель не пострадал и отказался от медицинской помощи.

Как пояснили в ЖК «Нагорный», в настоящее время проводятся работы по извлечению машины из котлована. «По их завершении будут предприняты дополнительные меры безопасности. В частности, на потенциально опасных участках по периметру котлована появятся бетонные ограждения. Также будет установлен особый контроль за своевременной очисткой пандуса от снега и льда», — сообщили представители.

Ранее очевидцы в социальных сетях поделились видео, на котором видно, что возле ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге автобетоносмеситель упал в котлован стройки. Водителя увезли в больницу.

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В Екатеринбурге автобетоносмеситель упал в строительный котлован по причине того, что водитель съехал с пандуса из-за погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители ЖК «Нагорный». «5 января 2023 года на строительной площадке второй очереди ЖК „Нагорный“ ввиду погодных условий водитель автобетоносмесителя подрядной организации не справился с управлением и допустил съезд машины с пандуса в котлован. Руководство подрядной организации поставлено в известность», — рассказали представители жилого комплекса. В результате инцидента водитель не пострадал и отказался от медицинской помощи. Как пояснили в ЖК «Нагорный», в настоящее время проводятся работы по извлечению машины из котлована. «По их завершении будут предприняты дополнительные меры безопасности. В частности, на потенциально опасных участках по периметру котлована появятся бетонные ограждения. Также будет установлен особый контроль за своевременной очисткой пандуса от снега и льда», — сообщили представители. Ранее очевидцы в социальных сетях поделились видео, на котором видно, что возле ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге автобетоносмеситель упал в котлован стройки. Водителя увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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