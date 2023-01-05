На уличных экранах Екатеринбурга появятся иконы для духовной поддержки

В центре Екатеринбурга на медиафасадах будут показывать изображения главных православных икон ради поддержания духа горожан. Также в честь Рождества дети священнослужителей и юные свердловчане из многодетных и малоимущих семей получат сладкие подарки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины.
«Изображения главных икон впервые появились на экранах в прошлом году — новая традиция получила хороший отклик от горожан и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. В этих образах люди находят духовную поддержку в моменты повседневных проблем и тяжелых мыслей», — пояснили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
Возле часовни святой великомученицы Екатерины установили главный символ Рождества — вертеп. Он окружен 50 тысячами ярких огней — ранее возле часовни установили новогоднюю световую инсталляцию в виде гирлянд и огромного елочного шара. Также Фонд святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Их уже передали в Екатеринбургскую епархию.
Ранее возле часовни святой Екатерины появились гирлянды и пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов. На шаре каждые десять секунд появляется один из 23 праздничных узоров и надпись «Екатеринбургу 300 лет».
Вертеп является главным символом Рождества
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины
В центре композиции размещены ясли с сеном, где лежит юный Иисус Христос, рядом с ним — Дева Мария и Иосиф
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины
Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины
На Рождество сладкие подарки получат около 2500 детей
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В центре Екатеринбурга на медиафасадах будут показывать изображения главных православных икон ради поддержания духа горожан. Также в честь Рождества дети священнослужителей и юные свердловчане из многодетных и малоимущих семей получат сладкие подарки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины. «Изображения главных икон впервые появились на экранах в прошлом году — новая традиция получила хороший отклик от горожан и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. В этих образах люди находят духовную поддержку в моменты повседневных проблем и тяжелых мыслей», — пояснили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Возле часовни святой великомученицы Екатерины установили главный символ Рождества — вертеп. Он окружен 50 тысячами ярких огней — ранее возле часовни установили новогоднюю световую инсталляцию в виде гирлянд и огромного елочного шара. Также Фонд святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Их уже передали в Екатеринбургскую епархию. Ранее возле часовни святой Екатерины появились гирлянды и пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов. На шаре каждые десять секунд появляется один из 23 праздничных узоров и надпись «Екатеринбургу 300 лет».