Генпрокурор Краснов вмешался в проблему выплаты детских пособий в ХМАО

06 января 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Генпрокурор Краснов вмешался в проблему выплаты детских пособий Фото: Стрингер / АГН Москва В ХМАО по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили контроль процесса выплаты социальных пособий гражданам, воспитывающим детей. Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. «В Республике Саха (Якутия), Краснодарском крае, Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре за нарушения порядка и сроков рассмотрения заявлений и обращений граждан о назначении пособий на детей должностные лица уполномоченных органов привлечены к административной ответственности», — говорится в публикации. В сообщении уточняется, что региональные ведомства приняли дополнительные меры по поручению генпрокурора Краснова. Федеральное надзорное ведомство усилило работу после того, как с 1 января 2023 года в регионах началась выплата единого детского ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно, в том числе, включает выплаты беременным, пособие по уходу за ребенком и ежемесячные детские выплаты. Ранее URA.RU сообщало, как получить новую единую выплату. Этой возможностью могут воспользоваться малообеспеченные россияне.

В ХМАО по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили контроль процесса выплаты социальных пособий гражданам, воспитывающим детей. Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. «В Республике Саха (Якутия), Краснодарском крае, Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре за нарушения порядка и сроков рассмотрения заявлений и обращений граждан о назначении пособий на детей должностные лица уполномоченных органов привлечены к административной ответственности», — говорится в публикации. В сообщении уточняется, что региональные ведомства приняли дополнительные меры по поручению генпрокурора Краснова. Федеральное надзорное ведомство усилило работу после того, как с 1 января 2023 года в регионах началась выплата единого детского ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно, в том числе, включает выплаты беременным, пособие по уходу за ребенком и ежемесячные детские выплаты. Ранее URA.RU сообщало, как получить новую единую выплату. Этой возможностью могут воспользоваться малообеспеченные россияне.