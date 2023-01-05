05 января 2023
04 января 2023

Генпрокурор Краснов вмешался в проблему выплаты детских пособий в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокурор Краснов вмешался в проблему выплаты детских пособий Фото:

В ХМАО по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили контроль процесса выплаты социальных пособий гражданам, воспитывающим детей. Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«В Республике Саха (Якутия), Краснодарском крае, Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре за нарушения порядка и сроков рассмотрения заявлений и обращений граждан о назначении пособий на детей должностные лица уполномоченных органов привлечены к административной ответственности», — говорится в публикации. В сообщении уточняется, что региональные ведомства приняли дополнительные меры по поручению генпрокурора Краснова.

Федеральное надзорное ведомство усилило работу после того, как с 1 января 2023 года в регионах началась выплата единого детского ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно, в том числе, включает выплаты беременным, пособие по уходу за ребенком и ежемесячные детские выплаты.

Ранее URA.RU сообщало, как получить новую единую выплату. Этой возможностью могут воспользоваться малообеспеченные россияне.

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В ХМАО по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили контроль процесса выплаты социальных пособий гражданам, воспитывающим детей. Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. «В Республике Саха (Якутия), Краснодарском крае, Самарской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре за нарушения порядка и сроков рассмотрения заявлений и обращений граждан о назначении пособий на детей должностные лица уполномоченных органов привлечены к административной ответственности», — говорится в публикации. В сообщении уточняется, что региональные ведомства приняли дополнительные меры по поручению генпрокурора Краснова. Федеральное надзорное ведомство усилило работу после того, как с 1 января 2023 года в регионах началась выплата единого детского ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно, в том числе, включает выплаты беременным, пособие по уходу за ребенком и ежемесячные детские выплаты. Ранее URA.RU сообщало, как получить новую единую выплату. Этой возможностью могут воспользоваться малообеспеченные россияне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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