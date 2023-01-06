Финансовый психолог объяснила, как на новогодних праздниках не потратить все деньги

Финансовый психолог: заранее спланированный бюджет сохранит деньги в новогодние праздники

07 января 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Плата наличными помогает экономить, считает Ксения Швецова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Определить заранее бюджет и при покупке расплачиваться наличными деньгами — эти хитрости помогут россиянам не истратить все деньги в новогодние праздники. Об этом в беседе с URA.RU рассказала финансовый психолог Ксения Швецова. «Если не разбираться в глубине вопроса, почему у человека такое поведение [тратит последние деньги], то нужно определить для себя бюджет. Прямо цифра должна быть понятная, которую можно потратить на праздничные дни. Ее нужно написать, увидеть глазами. Нужно объяснить себе причинно-следственную связь, почему больше этой суммы тратить нельзя. И обязательно включить как позитивный аспект, так и негативный. Далее у нас есть разум, чувства, тело. В идеале они все должны участвовать в одном процессе. Если человек видит только, что у него банковская карта в руках, то тело эти деньги не может осознать. И они как-то незаметно уходят. Если человек пользуется наличными, то вынужден деньги в руках держать, глаза их видят, и тогда сложнее становится все истратить», — объяснила Ксения Швецова. По словам психолога, прежде, чем идти за покупками, человек должен четко осознавать необходимость в выбранных товарах. «Сначала человек должен у себя спросить, что я хочу, насколько мне это действительно нужно, моя ли это потребность или мне ее кто-то навязал, или я ее от кого-то услышал. И какая часть меня хочет эту потребность удовлетворить. То есть человек сначала должен осознать, что это его желание. После ответа на эти вопросы, хорошо бы составить список из потребностей. И придя в магазин, сравнить их с тем, что человек видит. Если он понимает, что купит и получит то, что хочет, ему полегчает, тогда, да, нужно брать», — добавила Швецова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Определить заранее бюджет и при покупке расплачиваться наличными деньгами — эти хитрости помогут россиянам не истратить все деньги в новогодние праздники. Об этом в беседе с URA.RU рассказала финансовый психолог Ксения Швецова. «Если не разбираться в глубине вопроса, почему у человека такое поведение [тратит последние деньги], то нужно определить для себя бюджет. Прямо цифра должна быть понятная, которую можно потратить на праздничные дни. Ее нужно написать, увидеть глазами. Нужно объяснить себе причинно-следственную связь, почему больше этой суммы тратить нельзя. И обязательно включить как позитивный аспект, так и негативный. Далее у нас есть разум, чувства, тело. В идеале они все должны участвовать в одном процессе. Если человек видит только, что у него банковская карта в руках, то тело эти деньги не может осознать. И они как-то незаметно уходят. Если человек пользуется наличными, то вынужден деньги в руках держать, глаза их видят, и тогда сложнее становится все истратить», — объяснила Ксения Швецова. По словам психолога, прежде, чем идти за покупками, человек должен четко осознавать необходимость в выбранных товарах. «Сначала человек должен у себя спросить, что я хочу, насколько мне это действительно нужно, моя ли это потребность или мне ее кто-то навязал, или я ее от кого-то услышал. И какая часть меня хочет эту потребность удовлетворить. То есть человек сначала должен осознать, что это его желание. После ответа на эти вопросы, хорошо бы составить список из потребностей. И придя в магазин, сравнить их с тем, что человек видит. Если он понимает, что купит и получит то, что хочет, ему полегчает, тогда, да, нужно брать», — добавила Швецова.