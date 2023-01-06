Секретарь СНБО Украины взял на себя ответственность за взрывы и пожары в России. Видео

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Алексей Данилов признал ответственность ВСУ за пожары на территории России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина признала ответственность за пожары на территории России и отметила, что будет продолжать наносить удары. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

«Я сказал, что ждите, оно будет пылать, будет взрываться, будет вам гореть и будете каждый день читать в новостях, что у вас будет происходить», — сказал Данилов в эфире телеканала 24. Он также обратил внимание, что ВСУ не оставят Россию в покое.

Ранее Данилов уже делал заявления, что ВСУ намерены наносить удары по России и устраивать пожары. Он обещал, что все будет гореть, пока не сгорит Москва.

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Украина признала ответственность за пожары на территории России и отметила, что будет продолжать наносить удары. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. «Я сказал, что ждите, оно будет пылать, будет взрываться, будет вам гореть и будете каждый день читать в новостях, что у вас будет происходить», — сказал Данилов в эфире телеканала 24. Он также обратил внимание, что ВСУ не оставят Россию в покое. Ранее Данилов уже делал заявления, что ВСУ намерены наносить удары по России и устраивать пожары. Он обещал, что все будет гореть, пока не сгорит Москва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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