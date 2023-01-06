Алексей Данилов признал ответственность ВСУ за пожары на территории России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина признала ответственность за пожары на территории России и отметила, что будет продолжать наносить удары. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
«Я сказал, что ждите, оно будет пылать, будет взрываться, будет вам гореть и будете каждый день читать в новостях, что у вас будет происходить», — сказал Данилов в эфире телеканала 24. Он также обратил внимание, что ВСУ не оставят Россию в покое.
Ранее Данилов уже делал заявления, что ВСУ намерены наносить удары по России и устраивать пожары. Он обещал, что все будет гореть, пока не сгорит Москва.
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