Секретарь СНБО Украины взял на себя ответственность за взрывы и пожары в России. Видео

06 января 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов признал ответственность ВСУ за пожары на территории России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина признала ответственность за пожары на территории России и отметила, что будет продолжать наносить удары. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. «Я сказал, что ждите, оно будет пылать, будет взрываться, будет вам гореть и будете каждый день читать в новостях, что у вас будет происходить», — сказал Данилов в эфире телеканала 24. Он также обратил внимание, что ВСУ не оставят Россию в покое. Ранее Данилов уже делал заявления, что ВСУ намерены наносить удары по России и устраивать пожары. Он обещал, что все будет гореть, пока не сгорит Москва.

Украина признала ответственность за пожары на территории России и отметила, что будет продолжать наносить удары. С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. «Я сказал, что ждите, оно будет пылать, будет взрываться, будет вам гореть и будете каждый день читать в новостях, что у вас будет происходить», — сказал Данилов в эфире телеканала 24. Он также обратил внимание, что ВСУ не оставят Россию в покое. Ранее Данилов уже делал заявления, что ВСУ намерены наносить удары по России и устраивать пожары. Он обещал, что все будет гореть, пока не сгорит Москва.