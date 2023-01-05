05 января 2023

На Украине погиб солдат из Свердловской области. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
С погибшим бойцом простятся 9 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб боец из Новоуральска (Свердловская область) Иван Корольков. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Тюменцев.

«На Украине 1 января после тяжелого ранения погиб Иван Корольков. Глубоко скорблю, выражаю искреннее сочувствие родным и близким, а также всем, кто знал и ценил Ивана Владимировича. Вечная память», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Корольков работал плавильщиком в отделении рафинирования металлургического (плавильного) цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь». Мужчина часто признавался лучшим в своей профессии. По словам мэра, Корольков был активным новатором. Коллеги уважали Королькова, для них он был отзывчивым и справедливым. Прощание с героем состоится в похоронном доме 9 января.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Иван Корольков погиб на 33 году жизни
Фото:

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В спецоперации на Украине погиб боец из Новоуральска (Свердловская область) Иван Корольков. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Тюменцев. «На Украине 1 января после тяжелого ранения погиб Иван Корольков. Глубоко скорблю, выражаю искреннее сочувствие родным и близким, а также всем, кто знал и ценил Ивана Владимировича. Вечная память», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Иван Корольков работал плавильщиком в отделении рафинирования металлургического (плавильного) цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь». Мужчина часто признавался лучшим в своей профессии. По словам мэра, Корольков был активным новатором. Коллеги уважали Королькова, для них он был отзывчивым и справедливым. Прощание с героем состоится в похоронном доме 9 января. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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