На Украине погиб солдат из Свердловской области. Фото

06 января 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

С погибшим бойцом простятся 9 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации на Украине погиб боец из Новоуральска (Свердловская область) Иван Корольков. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Тюменцев. «На Украине 1 января после тяжелого ранения погиб Иван Корольков. Глубоко скорблю, выражаю искреннее сочувствие родным и близким, а также всем, кто знал и ценил Ивана Владимировича. Вечная память», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Иван Корольков работал плавильщиком в отделении рафинирования металлургического (плавильного) цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь». Мужчина часто признавался лучшим в своей профессии. По словам мэра, Корольков был активным новатором. Коллеги уважали Королькова, для них он был отзывчивым и справедливым. Прощание с героем состоится в похоронном доме 9 января. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Иван Корольков погиб на 33 году жизни Фото: страница Вячеслав Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»

В спецоперации на Украине погиб боец из Новоуральска (Свердловская область) Иван Корольков. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Тюменцев. «На Украине 1 января после тяжелого ранения погиб Иван Корольков. Глубоко скорблю, выражаю искреннее сочувствие родным и близким, а также всем, кто знал и ценил Ивана Владимировича. Вечная память», — написал Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Иван Корольков работал плавильщиком в отделении рафинирования металлургического (плавильного) цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь». Мужчина часто признавался лучшим в своей профессии. По словам мэра, Корольков был активным новатором. Коллеги уважали Королькова, для них он был отзывчивым и справедливым. Прощание с героем состоится в похоронном доме 9 января. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.