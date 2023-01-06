Белый дом подготовил крупный пакет военной помощи Украине

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, полигон еланский, иностранное оружие, иностранное вооружение
США готовы направить Украине 225 млн долларов для модернизации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев получит помощь в размере 225 миллионов долларов на укрепление военного потенциала Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

«Новый пакет военной помощи США Украине включает 225 $ млн на долгосрочное укрепление ее военного потенциала и модернизацию ВСУ», — сообщили журналистам представители Белого дома в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале. Отмечается, что 682 миллиона долларов также выделено партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Западные страны активно оказывают поддержку Киеву, предоставляя военную и финансовую помощь. В частности, в Германии заявляли, что поднимут военную поддержку Украины на новый уровень. Сейчас власти ФРГ рассматривают возможность поставок БМП Marder и ЗРК Patriot на Украину, сообщает телеканал 360. Посольство РФ назвало циничным такое решение Германии накануне рождественских праздников.

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Киев получит помощь в размере 225 миллионов долларов на укрепление военного потенциала Украины. Об этом сообщили в Белом доме. «Новый пакет военной помощи США Украине включает 225 $ млн на долгосрочное укрепление ее военного потенциала и модернизацию ВСУ», — сообщили журналистам представители Белого дома в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале. Отмечается, что 682 миллиона долларов также выделено партнерам США на восточном фланге НАТО на закупку оружия. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Западные страны активно оказывают поддержку Киеву, предоставляя военную и финансовую помощь. В частности, в Германии заявляли, что поднимут военную поддержку Украины на новый уровень. Сейчас власти ФРГ рассматривают возможность поставок БМП Marder и ЗРК Patriot на Украину, сообщает телеканал 360. Посольство РФ назвало циничным такое решение Германии накануне рождественских праздников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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