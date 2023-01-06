Посольство РФ назвало циничным решение Германии послать Украине БМП Marder и ЗРК Patriot

06 января 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Решение ФРГ предоставить Киеву новую военную технику усугубляет конфликт, уточняют в посольстве РФ Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение Германии отправить на Украину БМП Marder и ЗРК Patriot накануне рождественских праздников, а также временного перемирия, введенного Россией, является довольно циничным. Об этом сообщается на официальном сайте посольства России в ФРГ. «Решительно осуждаем данное решение. Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, а также на фоне объявленного президентом России режима прекращения огня», — отметили в дипломатическом представительстве. В посольстве подчеркнули, что данное решение со стороны Германии выглядит как шаг к усугублению конфликта между РФ и Украиной. Также уточняется, что поставляемое вооружение ВСУ используют не только против российских солдат, но и мирного населения Донбасса. И Германия должна это понимать, учитывая ее исторический опыт. Данные действия в очередной раз подчеркивают, что Запад не хочет завершения конфликта, уверены в дипмиссии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Западные страны активно оказывают поддержку Киеву, предоставляя военную и финансовую помощь. В Германии заявляли, что поднимут военную поддержку Украины на новый уровень. Уточнялось, что в ФРГ рассматривают возможность поставок БМП Marder и ЗРК Patriot на Украину, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что Германия готова потратить замороженные активы РФ для помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение Германии отправить на Украину БМП Marder и ЗРК Patriot накануне рождественских праздников, а также временного перемирия, введенного Россией, является довольно циничным. Об этом сообщается на официальном сайте посольства России в ФРГ. «Решительно осуждаем данное решение. Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, а также на фоне объявленного президентом России режима прекращения огня», — отметили в дипломатическом представительстве. В посольстве подчеркнули, что данное решение со стороны Германии выглядит как шаг к усугублению конфликта между РФ и Украиной. Также уточняется, что поставляемое вооружение ВСУ используют не только против российских солдат, но и мирного населения Донбасса. И Германия должна это понимать, учитывая ее исторический опыт. Данные действия в очередной раз подчеркивают, что Запад не хочет завершения конфликта, уверены в дипмиссии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Западные страны активно оказывают поддержку Киеву, предоставляя военную и финансовую помощь. В Германии заявляли, что поднимут военную поддержку Украины на новый уровень. Уточнялось, что в ФРГ рассматривают возможность поставок БМП Marder и ЗРК Patriot на Украину, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что Германия готова потратить замороженные активы РФ для помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей».