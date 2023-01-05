Губернатор ХМАО Комарова поручила снести деревянные многоквартирные дома

06 января 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поручила расселять «деревяшки», не дожидаясь признания их аварийными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила сносить деревянные дома, не дожидаясь признания их аварийными. Такое поручение она высказала в ходе визита в Радужный, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. «Организовать снос всего деревянного многоквартирного жилого фонда, не дожидаясь того, когда его признают аварийными. Важно ваше представление о целесообразности, жизнеспособности решения для Радужного», — поручила Наталья Комарова главе Радужного Наталье Гулиной. Губернатор ХМАО предложила реализовать практики Когалыма, и назначать конкретных чиновников, ответственных за капитальный ремонт домов. Также она обратила внимание городских властей на жалобы населения на качество уборки снега и отопление многоквартирных домов. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор округа Наталья Комарова пообещала мэрам помощь при сносе аварийного жилья. Данная окружная программа будет работать при условии выбора главами городов расселения аварийного жилья в качестве приоритетного направления.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила сносить деревянные дома, не дожидаясь признания их аварийными. Такое поручение она высказала в ходе визита в Радужный, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. «Организовать снос всего деревянного многоквартирного жилого фонда, не дожидаясь того, когда его признают аварийными. Важно ваше представление о целесообразности, жизнеспособности решения для Радужного», — поручила Наталья Комарова главе Радужного Наталье Гулиной. Губернатор ХМАО предложила реализовать практики Когалыма, и назначать конкретных чиновников, ответственных за капитальный ремонт домов. Также она обратила внимание городских властей на жалобы населения на качество уборки снега и отопление многоквартирных домов. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор округа Наталья Комарова пообещала мэрам помощь при сносе аварийного жилья. Данная окружная программа будет работать при условии выбора главами городов расселения аварийного жилья в качестве приоритетного направления.