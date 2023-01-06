В Челябинске под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера

07 января 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В новую квартиру пенсионер с женой и сыном переехал всего две недели назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на улице Мусы Джалиля в Курчатовском районе под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Сигнал о случившемся поступил в 22 часа 46 минут 6 января, сообщили URA.RU в челябинской полиции. «Прибывшие медики зафиксировали смерть. Проводится доследственная проверка», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Погибший проживал с женой и сыном в квартире на пятом этаже. В этот дом семья переехала недавно.

В Челябинске на улице Мусы Джалиля в Курчатовском районе под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Сигнал о случившемся поступил в 22 часа 46 минут 6 января, сообщили URA.RU в челябинской полиции. «Прибывшие медики зафиксировали смерть. Проводится доследственная проверка», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Погибший проживал с женой и сыном в квартире на пятом этаже. В этот дом семья переехала недавно.