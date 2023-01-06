06 января 2023
05 января 2023

В Челябинске под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
В новую квартиру пенсионер с женой и сыном переехал всего две недели назад Фото:

В Челябинске на улице Мусы Джалиля в Курчатовском районе под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Сигнал о случившемся поступил в 22 часа 46 минут 6 января, сообщили URA.RU в челябинской полиции.

«Прибывшие медики зафиксировали смерть. Проводится доследственная проверка», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

Погибший проживал с женой и сыном в квартире на пятом этаже. В этот дом семья переехала недавно.

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В Челябинске на улице Мусы Джалиля в Курчатовском районе под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Сигнал о случившемся поступил в 22 часа 46 минут 6 января, сообщили URA.RU в челябинской полиции. «Прибывшие медики зафиксировали смерть. Проводится доследственная проверка», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Погибший проживал с женой и сыном в квартире на пятом этаже. В этот дом семья переехала недавно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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