В Челябинске под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера

В новую квартиру пенсионер с женой и сыном переехал всего две недели назад
В Челябинске на улице Мусы Джалиля в Курчатовском районе под окнами многоэтажного дома нашли тело 82-летнего пенсионера. Сигнал о случившемся поступил в 22 часа 46 минут 6 января, сообщили URA.RU в челябинской полиции.
«Прибывшие медики зафиксировали смерть. Проводится доследственная проверка», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.
Погибший проживал с женой и сыном в квартире на пятом этаже. В этот дом семья переехала недавно.
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