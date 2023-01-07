Лукашенко понадеялся, что 2023 год будет «не хуже 2022-го»

07 января 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Наступивший год обещает быть не хуже прошлого, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Есть надежда, что наступивший 2023 год будет таким же хорошим, как и 2022, который был проведен в согласии и мире. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Я уже думаю о том, хоть бы 2023 год был таким, какой был 2022. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле. В этом плане этот год должен быть не хуже», — передает слова Лукашенко telegram-канал «Пул N3». При этом белорусский лидер выразил уверенность, что наступивший год будет все-таки несколько лучше, чем прошлый. Ранее Александр Лукашенко заявил, что 2023 год обещает стать самым счастливым и удачным. Такой прогноз президент Беларуси озвучил на неформальной встрече лидеров СНГ.

Есть надежда, что наступивший 2023 год будет таким же хорошим, как и 2022, который был проведен в согласии и мире. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Я уже думаю о том, хоть бы 2023 год был таким, какой был 2022. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле. В этом плане этот год должен быть не хуже», — передает слова Лукашенко telegram-канал «Пул N3». При этом белорусский лидер выразил уверенность, что наступивший год будет все-таки несколько лучше, чем прошлый. Ранее Александр Лукашенко заявил, что 2023 год обещает стать самым счастливым и удачным. Такой прогноз президент Беларуси озвучил на неформальной встрече лидеров СНГ.