В Академии военных наук объяснили, на каких условиях США поставили Украине новую технику

Военный академик Бартош: с поставкой нового вооружения США требует от Украины активизации боевых действий

08 января 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

США предоставили Украине рекордный пакет помощи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предоставляя крупный пакет помощи в виде вооружения и техники, США требует от Украины активизировать боевые действия и готовить наступление на Мелитополь в Запорожской области. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. Ранее стало известно, что США выделили Украине рекордный пакет военной помощи в размере трех миллиардов долларов. В список поставляемого вооружения входят 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 внедорожников HMMWV, а также боеприпасы для HIMARS, авиационные ракеты Zuni и другие виды техники и оружия. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о поставке колесных танков AMX-10 RC. «США подталкивают Украину к активизации военных действий в рамках прокси-войны против России, а именно готовят наступление сухопутных войск. Направлений может быть несколько, но наиболее вероятное — Мелитополь. В связи с этим они сделали новый шаг в эскалации прокси-войны за счет поставок Украине бронированной техники, в том числе легких танков», — сказал Александр Бартош. «Эта техника для поддержки сухопутных войск подойдет для действий в населенных пунктах и городах для поддержки укрепленных районов, которые ВСУ создали на Донбассе. Также для оперативной переброски сил и средств между различными точками театра военных действий, особенно бронетранспортеры Bradley. Все это свидетельствует о подготовке наступлений сухопутных войск», — добавил собеседник агентства. При этом Вашингтон пытается склонить другие страны к поставкам вооружения Киеву, подчеркнул военный академик. «США и страны НАТО оказывают растущее давление на Италию с тем, чтобы добиться от нее поставок комплексов ПВО средней дальности действия. Это комплексы как наземного, так и морского базирования и предназначены для дальнейшего наращивания потенциала противовоздушной обороны Украины. Все это свидетельствует о том, что США и НАТО делают ставку на достижение военной победы над Россией с последующим ослаблением нашей страны и попытками ее раскола», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предоставляя крупный пакет помощи в виде вооружения и техники, США требует от Украины активизировать боевые действия и готовить наступление на Мелитополь в Запорожской области. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. Ранее стало известно, что США выделили Украине рекордный пакет военной помощи в размере трех миллиардов долларов. В список поставляемого вооружения входят 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 внедорожников HMMWV, а также боеприпасы для HIMARS, авиационные ракеты Zuni и другие виды техники и оружия. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о поставке колесных танков AMX-10 RC. «США подталкивают Украину к активизации военных действий в рамках прокси-войны против России, а именно готовят наступление сухопутных войск. Направлений может быть несколько, но наиболее вероятное — Мелитополь. В связи с этим они сделали новый шаг в эскалации прокси-войны за счет поставок Украине бронированной техники, в том числе легких танков», — сказал Александр Бартош. «Эта техника для поддержки сухопутных войск подойдет для действий в населенных пунктах и городах для поддержки укрепленных районов, которые ВСУ создали на Донбассе. Также для оперативной переброски сил и средств между различными точками театра военных действий, особенно бронетранспортеры Bradley. Все это свидетельствует о подготовке наступлений сухопутных войск», — добавил собеседник агентства. При этом Вашингтон пытается склонить другие страны к поставкам вооружения Киеву, подчеркнул военный академик. «США и страны НАТО оказывают растущее давление на Италию с тем, чтобы добиться от нее поставок комплексов ПВО средней дальности действия. Это комплексы как наземного, так и морского базирования и предназначены для дальнейшего наращивания потенциала противовоздушной обороны Украины. Все это свидетельствует о том, что США и НАТО делают ставку на достижение военной победы над Россией с последующим ослаблением нашей страны и попытками ее раскола», — заключил он.