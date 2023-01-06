Синоптики пообещали жителям ЯНАО аномальные морозы до -52 градусов

07 января 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Температура воздуха опустится до -52 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО ожидается усиление морозов. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, температура опустится до -52 градусов. В ночь с 7 на 8 января синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах изморозь и морозный туман. Температура воздуха -40 -45, местами до -52, в дневные часы -33 -38, местами до -45. Ветер северный и северо-восточный, 3-8 м/с, на юге региона — 8-13 м/с. Ожидается, что воскресенье станет самым холодным днем на неделе. В понедельник и вторник, 9 и 10 января, ожидается переменная облачность и небольшой снег, местами метель. Температура воздуха днем от -24 до -37, в отдельных районах до -42. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 4-12 м/с, с порывами до 17 м/с. В ГИБДД Ямала просят по возможности отказаться от загородных поездок. В муниципалитетах округа призывают одеваться тепло и без крайней необходимости не выходить на улицу. Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли зимники. Причина — сильные морозы. Жителей ЯНАО ждут аномальные морозы omsk-meteo.ru

В ЯНАО ожидается усиление морозов. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, температура опустится до -52 градусов. В ночь с 7 на 8 января синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах изморозь и морозный туман. Температура воздуха -40 -45, местами до -52, в дневные часы -33 -38, местами до -45. Ветер северный и северо-восточный, 3-8 м/с, на юге региона — 8-13 м/с. Ожидается, что воскресенье станет самым холодным днем на неделе. В понедельник и вторник, 9 и 10 января, ожидается переменная облачность и небольшой снег, местами метель. Температура воздуха днем от -24 до -37, в отдельных районах до -42. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 4-12 м/с, с порывами до 17 м/с. В ГИБДД Ямала просят по возможности отказаться от загородных поездок. В муниципалитетах округа призывают одеваться тепло и без крайней необходимости не выходить на улицу. Ранее сообщалось, что в ЯНАО закрыли зимники. Причина — сильные морозы.