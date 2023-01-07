Пригожин сообщил о подземельях с танками под Бахмутом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Сеть бахмутских шахт представляет собой целое подземелье, рассказал Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сеть соледарских и бахмутских шахт, расположенная под Бахмутом, представляет собой целое подземелье для нахождения там людей, танков и БМП. Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Соледарские и бахмутские шахты, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также глава ЧВК «Вагнер» отметил и другие преимущества Бахмута, среди которых уникальные географические оборонные возможности, единая система обороны вокруг города, составленная из населенных пунктов его окружающих, а также уникальный ландшафт. Какая именно армия контролирует сеть шахт, Пригожин не уточнил.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в окружение военных украинской армии в Бахмуте. В США также признали, что Россия на бахмутском направлении добивается значительного прогресса, передает деловое издание «Взгляд».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сеть соледарских и бахмутских шахт, расположенная под Бахмутом, представляет собой целое подземелье для нахождения там людей, танков и БМП. Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Соледарские и бахмутские шахты, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также глава ЧВК «Вагнер» отметил и другие преимущества Бахмута, среди которых уникальные географические оборонные возможности, единая система обороны вокруг города, составленная из населенных пунктов его окружающих, а также уникальный ландшафт. Какая именно армия контролирует сеть шахт, Пригожин не уточнил. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в окружение военных украинской армии в Бахмуте. В США также признали, что Россия на бахмутском направлении добивается значительного прогресса, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...