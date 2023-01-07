Пригожин сообщил о подземельях с танками под Бахмутом

Сеть соледарских и бахмутских шахт, расположенная под Бахмутом, представляет собой целое подземелье для нахождения там людей, танков и БМП. Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Соледарские и бахмутские шахты, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также глава ЧВК «Вагнер» отметил и другие преимущества Бахмута, среди которых уникальные географические оборонные возможности, единая система обороны вокруг города, составленная из населенных пунктов его окружающих, а также уникальный ландшафт. Какая именно армия контролирует сеть шахт, Пригожин не уточнил.
Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в окружение военных украинской армии в Бахмуте. В США также признали, что Россия на бахмутском направлении добивается значительного прогресса, передает деловое издание «Взгляд».
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Сеть соледарских и бахмутских шахт, расположенная под Бахмутом, представляет собой целое подземелье для нахождения там людей, танков и БМП. Об этом рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Соледарские и бахмутские шахты, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП», — передает слова Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также глава ЧВК «Вагнер» отметил и другие преимущества Бахмута, среди которых уникальные географические оборонные возможности, единая система обороны вокруг города, составленная из населенных пунктов его окружающих, а также уникальный ландшафт. Какая именно армия контролирует сеть шахт, Пригожин не уточнил. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в окружение военных украинской армии в Бахмуте. В США также признали, что Россия на бахмутском направлении добивается значительного прогресса, передает деловое издание «Взгляд».