ISW: бойцы ЧВК «Вагнер» окружили украинских военных в Бахмуте

ВС РФ добились успехов в районе Бахмута, заявили в ISW
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» окружили украинских военных в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).
«Российские войска добились успехов вблизи Бахмута. А украинские войска оказались в окружении наемников [ЧВК „Вагнер“], сражающихся за Москву», — сообщили в ISW. Информацию приводит издание
Ранее военные корреспонденты сообщили о прорыве ЧВК «Вагнер» и подразделением ВДВ России обороны ВСУ у Артемовска. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что продвижение российских военных в Бахмуте идет с большим трудом. Причиной тому служит множество линий обороны, созданных ВСУ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!