ISW: бойцы ЧВК «Вагнер» окружили украинских военных в Бахмуте

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
ВС РФ добились успехов в районе Бахмута, заявили в ISW Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» окружили украинских военных в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

«Российские войска добились успехов вблизи Бахмута. А украинские войска оказались в окружении наемников [ЧВК „Вагнер“], сражающихся за Москву», — сообщили в ISW. Информацию приводит издание Newsweek.

Ранее военные корреспонденты сообщили о прорыве ЧВК «Вагнер» и подразделением ВДВ России обороны ВСУ у Артемовска. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что продвижение российских военных в Бахмуте идет с большим трудом. Причиной тому служит множество линий обороны, созданных ВСУ.

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» окружили украинских военных в Бахмуте (Артемовск). Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW). «Российские войска добились успехов вблизи Бахмута. А украинские войска оказались в окружении наемников [ЧВК „Вагнер“], сражающихся за Москву», — сообщили в ISW. Информацию приводит издание Newsweek. Ранее военные корреспонденты сообщили о прорыве ЧВК «Вагнер» и подразделением ВДВ России обороны ВСУ у Артемовска. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что продвижение российских военных в Бахмуте идет с большим трудом. Причиной тому служит множество линий обороны, созданных ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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