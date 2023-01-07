В Госдуме высказались против сокращенного рабочего дня после новогодних каникул

08 января 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

9 января в России закончатся новогодние каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России не следует вводить сокращенную смену в первый рабочий день после новогодних каникул. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Да, после такого праздного времяпрепровождения достаточно сложно выходить на работу в первый день, но люди быстро втягиваются. Особенно с учетом того, сколько накоплено работы после выходных и придется ее быстро переделывать. Сокращенный рабочий день после новогодних праздников — избыточно», — сказала Светлана Бессараб. Также депутат Госдумы напомнила, что не все россияне работают в одинаковых трудовых условиях. «У нас есть выходные. Почему тогда мы по понедельникам не работаем сокращенную смену, чтобы проще сделать этот день? А еще у кого-то 28-ми календарный отпуск, а других еще больше, тогда вообще выходить невмоготу», — подчеркнула она. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с URA.RU предложил дать право россиянам самим решать, сколько должны длиться новогодние каникулы. Это решение позволит работодателям не останавливать производство во время январских праздников.

В России не следует вводить сокращенную смену в первый рабочий день после новогодних каникул. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Да, после такого праздного времяпрепровождения достаточно сложно выходить на работу в первый день, но люди быстро втягиваются. Особенно с учетом того, сколько накоплено работы после выходных и придется ее быстро переделывать. Сокращенный рабочий день после новогодних праздников — избыточно», — сказала Светлана Бессараб. Также депутат Госдумы напомнила, что не все россияне работают в одинаковых трудовых условиях. «У нас есть выходные. Почему тогда мы по понедельникам не работаем сокращенную смену, чтобы проще сделать этот день? А еще у кого-то 28-ми календарный отпуск, а других еще больше, тогда вообще выходить невмоготу», — подчеркнула она. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с URA.RU предложил дать право россиянам самим решать, сколько должны длиться новогодние каникулы. Это решение позволит работодателям не останавливать производство во время январских праздников.