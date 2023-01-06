06 января 2023

Студент покончил с собой в челябинском селе

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Причину самоубийства установит следствие Фото:

В деревне Камышевка Аргаяшского района Челябинской области 7 января найдено тело 16-летнего студента. По информации источников URA.RU, юноша совершил суицид.

«В субботу около трех часов ночи в надворных постройках по улице Новой в деревне Камышевка найдено тело юноши 2006 года рождения. Предварительно, он покончил с собой», — уточнили источник URA.RU.

Юноша учился на втором курсе Уральского госуниверситета физкультуры. Причину самоубийства предстоит установить следствию. В следственное управление СКР по Челябинской области направлен запрос о комментарии.

Ранее сообщалось, что в Пласте 20-летняя студентка четвертого курса колледжа покончила с собой. Ее тело нашли на съемной квартире.

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В деревне Камышевка Аргаяшского района Челябинской области 7 января найдено тело 16-летнего студента. По информации источников URA.RU, юноша совершил суицид. «В субботу около трех часов ночи в надворных постройках по улице Новой в деревне Камышевка найдено тело юноши 2006 года рождения. Предварительно, он покончил с собой», — уточнили источник URA.RU. Юноша учился на втором курсе Уральского госуниверситета физкультуры. Причину самоубийства предстоит установить следствию. В следственное управление СКР по Челябинской области направлен запрос о комментарии. Ранее сообщалось, что в Пласте 20-летняя студентка четвертого курса колледжа покончила с собой. Ее тело нашли на съемной квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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