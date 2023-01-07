Признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО.
«Кто еще из украинцев не понял, что вы ресурсная часть договора украинского марионеточного режима с НАТО — они поставляют оружие, а Украина платит за него вашей кровью!», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Экс-посол сослался на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, где он заявил о том, что выполняя миссию НАТО, украинцы жертвуют своей кровью. Мирошник подчеркнул, что Резников имеет в виду кровь исключительно тех украинцев, которые находятся на передовой, а не свою собственную.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Президент России Владимир Путин изначально обозначал ее цели, как демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО. «Кто еще из украинцев не понял, что вы ресурсная часть договора украинского марионеточного режима с НАТО — они поставляют оружие, а Украина платит за него вашей кровью!», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Экс-посол сослался на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, где он заявил о том, что выполняя миссию НАТО, украинцы жертвуют своей кровью. Мирошник подчеркнул, что Резников имеет в виду кровь исключительно тех украинцев, которые находятся на передовой, а не свою собственную. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Президент России Владимир Путин изначально обозначал ее цели, как демилитаризацию и денацификацию Украины.