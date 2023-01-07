Экс-посол ЛНР: украинцы платят кровью за договор Киева с НАТО

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НАТО. Москва, нато, nato
Украинцы жертвуют своей кровью за договор с НАТО, заявил Родион Мирошник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО.

«Кто еще из украинцев не понял, что вы ресурсная часть договора украинского марионеточного режима с НАТО — они поставляют оружие, а Украина платит за него вашей кровью!», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Экс-посол сослался на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, где он заявил о том, что выполняя миссию НАТО, украинцы жертвуют своей кровью. Мирошник подчеркнул, что Резников имеет в виду кровь исключительно тех украинцев, которые находятся на передовой, а не свою собственную.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Президент России Владимир Путин изначально обозначал ее цели, как демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Признания министра обороны Украины Алексея Резникова подтверждают марионеточный статус украинской власти в руках Запада, выполняя миссию которого украинцы жертвуют своей кровью. Такое мнение выразил экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Резников ранее заявил, что украинцы платят кровью, выполняя миссию НАТО. «Кто еще из украинцев не понял, что вы ресурсная часть договора украинского марионеточного режима с НАТО — они поставляют оружие, а Украина платит за него вашей кровью!», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Экс-посол сослался на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, где он заявил о том, что выполняя миссию НАТО, украинцы жертвуют своей кровью. Мирошник подчеркнул, что Резников имеет в виду кровь исключительно тех украинцев, которые находятся на передовой, а не свою собственную. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Президент России Владимир Путин изначально обозначал ее цели, как демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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