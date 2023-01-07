Экс-посол ЛНР: Запад способен поставить Киеву ядерное оружие ради локализации конфликта на Украине

Запад способен поставить Киеву ядерное оружие, чтобы конфликт не покинул пределы Украины. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«Решение [президента Франции Эммануэля] Макрона лишь демонстрирует, что Запад готов использовать весь свой арсенал вплоть до ядерного оружия для войны против России, и это только вопрос времени, когда они решатся на поставки очередных новых видов вооружений», — сказал Мирошник, его слова передает ТАСС. По его мнению, не важно, кто из лидеров западных государств «пробьет очередное дно <…> они все играют по согласованной программе».
Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Запад способен поставить Киеву ядерное оружие, чтобы конфликт не покинул пределы Украины. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Решение [президента Франции Эммануэля] Макрона лишь демонстрирует, что Запад готов использовать весь свой арсенал вплоть до ядерного оружия для войны против России, и это только вопрос времени, когда они решатся на поставки очередных новых видов вооружений», — сказал Мирошник, его слова передает ТАСС. По его мнению, не важно, кто из лидеров западных государств «пробьет очередное дно <…> они все играют по согласованной программе». Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву.