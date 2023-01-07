Экс-посол ЛНР: Запад способен поставить Киеву ядерное оружие ради локализации конфликта на Украине

07 января 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Родион Мирошник считает, что Запад готов поставить Украине весь запас оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад способен поставить Киеву ядерное оружие, чтобы конфликт не покинул пределы Украины. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Решение [президента Франции Эммануэля] Макрона лишь демонстрирует, что Запад готов использовать весь свой арсенал вплоть до ядерного оружия для войны против России, и это только вопрос времени, когда они решатся на поставки очередных новых видов вооружений», — сказал Мирошник, его слова передает ТАСС. По его мнению, не важно, кто из лидеров западных государств «пробьет очередное дно <…> они все играют по согласованной программе». Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву.

Запад способен поставить Киеву ядерное оружие, чтобы конфликт не покинул пределы Украины. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Решение [президента Франции Эммануэля] Макрона лишь демонстрирует, что Запад готов использовать весь свой арсенал вплоть до ядерного оружия для войны против России, и это только вопрос времени, когда они решатся на поставки очередных новых видов вооружений», — сказал Мирошник, его слова передает ТАСС. По его мнению, не важно, кто из лидеров западных государств «пробьет очередное дно <…> они все играют по согласованной программе». Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву.