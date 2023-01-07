В Турции допустили, что Украина однажды использует Bayraktar против Анкары

Украина имеет возможность направить турецкие беспилотники Bayraktar против Анкары. Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что Турция это допускает, однако он убежден, что Анкара сможет ответить противнику с целью обеспечения собственной безопасности.
Отвечая на вопрос, могут ли беспилотные летательные аппараты, экспортируемые за границу, в том числе на Украину, использоваться против Турции или нет, Сельчук Байрактар сказал: «Это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем их программным обеспечением». Он предупредил о том, что те, кто разрабатывал технологию беспилотных летательных аппаратов, доминируют над ПО. Глава Baykar подчеркнул, что компания находится в тесных связях со странами, которые покупают беспилотники, и уверена в них как в партнерах.
Ранее говорилось о том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать БПЛА Bayraktar на территории Украины. По его словам, это решение уже утверждено украинским правительством и позволит устанавливать на турецкие беспилотники различные комплектующие местного производства, в том числе двигатели,
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Украина имеет возможность направить турецкие беспилотники Bayraktar против Анкары. Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что Турция это допускает, однако он убежден, что Анкара сможет ответить противнику с целью обеспечения собственной безопасности. Отвечая на вопрос, могут ли беспилотные летательные аппараты, экспортируемые за границу, в том числе на Украину, использоваться против Турции или нет, Сельчук Байрактар сказал: «Это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем их программным обеспечением». Он предупредил о том, что те, кто разрабатывал технологию беспилотных летательных аппаратов, доминируют над ПО. Глава Baykar подчеркнул, что компания находится в тесных связях со странами, которые покупают беспилотники, и уверена в них как в партнерах. Ранее говорилось о том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать БПЛА Bayraktar на территории Украины. По его словам, это решение уже утверждено украинским правительством и позволит устанавливать на турецкие беспилотники различные комплектующие местного производства, в том числе двигатели,