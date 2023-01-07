В Турции допустили, что Украина однажды использует Bayraktar против Анкары

08 января 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Глава Bayraktar заявил, что Турция может применять беспилотники против их владельцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина имеет возможность направить турецкие беспилотники Bayraktar против Анкары. Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что Турция это допускает, однако он убежден, что Анкара сможет ответить противнику с целью обеспечения собственной безопасности. Отвечая на вопрос, могут ли беспилотные летательные аппараты, экспортируемые за границу, в том числе на Украину, использоваться против Турции или нет, Сельчук Байрактар сказал: «Это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем их программным обеспечением». Он предупредил о том, что те, кто разрабатывал технологию беспилотных летательных аппаратов, доминируют над ПО. Глава Baykar подчеркнул, что компания находится в тесных связях со странами, которые покупают беспилотники, и уверена в них как в партнерах. Ранее говорилось о том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать БПЛА Bayraktar на территории Украины. По его словам, это решение уже утверждено украинским правительством и позволит устанавливать на турецкие беспилотники различные комплектующие местного производства, в том числе двигатели,

Украина имеет возможность направить турецкие беспилотники Bayraktar против Анкары. Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что Турция это допускает, однако он убежден, что Анкара сможет ответить противнику с целью обеспечения собственной безопасности. Отвечая на вопрос, могут ли беспилотные летательные аппараты, экспортируемые за границу, в том числе на Украину, использоваться против Турции или нет, Сельчук Байрактар сказал: «Это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем их программным обеспечением». Он предупредил о том, что те, кто разрабатывал технологию беспилотных летательных аппаратов, доминируют над ПО. Глава Baykar подчеркнул, что компания находится в тесных связях со странами, которые покупают беспилотники, и уверена в них как в партнерах. Ранее говорилось о том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать БПЛА Bayraktar на территории Украины. По его словам, это решение уже утверждено украинским правительством и позволит устанавливать на турецкие беспилотники различные комплектующие местного производства, в том числе двигатели,