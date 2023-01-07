07 января 2023
06 января 2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения стаи собак на беременную свердловчанку

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взялся за дело о нападении стаи собак на беременную женщину из Серова Фото:

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на беременную жительницу Серова (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении безнадзорных собак на беременную женщину в Серове. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что собаки прокусили свердловчанке одежду и травмировали ногу. После нападения животных у женщины остались шрамы.

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на беременную жительницу Серова (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении безнадзорных собак на беременную женщину в Серове. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК России. Ранее URA.RU сообщало, что собаки прокусили свердловчанке одежду и травмировали ногу. После нападения животных у женщины остались шрамы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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