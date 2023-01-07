Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения стаи собак на беременную свердловчанку

Александр Бастрыкин взялся за дело о нападении стаи собак на беременную женщину из Серова
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на беременную жительницу Серова (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении безнадзорных собак на беременную женщину в Серове. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК России.
Ранее URA.RU сообщало, что собаки прокусили свердловчанке одежду и травмировали ногу. После нападения животных у женщины остались шрамы.
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