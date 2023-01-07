Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения стаи собак на беременную свердловчанку

Александр Бастрыкин взялся за дело о нападении стаи собак на беременную женщину из Серова Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на беременную жительницу Серова (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении безнадзорных собак на беременную женщину в Серове. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что собаки прокусили свердловчанке одежду и травмировали ногу. После нападения животных у женщины остались шрамы.