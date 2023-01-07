Автоэксперт раскрыл, как избежать штрафа из-за снега

Снег, выпавший на автодорогу, может послужить основанием для обжалования штрафа за нарушение требований дорожной разметки. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.
«Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. В случае, когда на дороге лежит снег, на фото не будет видно нарушения. Если штраф все же назначен, то у водителя есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление», — сообщил Александр Холодов в интервью на радио Sputnik.
Видеофиксация, по словам Холодова, будет являться доказательством того, что увидеть разметку было нельзя. Но работает это только в случае нарушения конкретных требований ПДД. Автовладельцам, которые при пересечении засыпанной снегом сплошной линии нарушили и другие предписания, придется отвечать по всей строгости действующих законов, подчеркивает автоэксперт. Ведь зачастую дорожная разметка является лишь дублирующим элементом, который служит для подсказки, отмечает Александр Холодов.
О том, что повреждения автомобилей из-за зимних уборочных работ на дорогах и из-за очистки крыш зданий могут стать причиной для обращения в суд и получения компенсации, URA.RU писало ранее. Об этом подробно рассказывал автоэксперт Дмитрий Славнов.
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Снег, выпавший на автодорогу, может послужить основанием для обжалования штрафа за нарушение требований дорожной разметки. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. «Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. В случае, когда на дороге лежит снег, на фото не будет видно нарушения. Если штраф все же назначен, то у водителя есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление», — сообщил Александр Холодов в интервью на радио Sputnik. Видеофиксация, по словам Холодова, будет являться доказательством того, что увидеть разметку было нельзя. Но работает это только в случае нарушения конкретных требований ПДД. Автовладельцам, которые при пересечении засыпанной снегом сплошной линии нарушили и другие предписания, придется отвечать по всей строгости действующих законов, подчеркивает автоэксперт. Ведь зачастую дорожная разметка является лишь дублирующим элементом, который служит для подсказки, отмечает Александр Холодов. О том, что повреждения автомобилей из-за зимних уборочных работ на дорогах и из-за очистки крыш зданий могут стать причиной для обращения в суд и получения компенсации, URA.RU писало ранее. Об этом подробно рассказывал автоэксперт Дмитрий Славнов.