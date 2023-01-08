Евродепутат Мариани: ЕС в ближайшие месяцы попросит РФ о возобновлении поставок газа

09 января 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Переговоры по поставкам российского газа в ЕС состоятся в течение нескольких месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Евросоюза в ближайшие месяцы могут начать переговоры по поставкам газа из России, однако пока они опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США. Об этом рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Мариани в ходе беседы с «Известиями». Зима в Европе сейчас довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении, отметил евродепутат. Однако, по его словам, стратегия европейских стран относительного избегания контактов с РФ недолгосрочна, так как сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны. «А групповые закупки, похоже, не работают», — резюмировал политик. После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это президент РФ Владимир Путин распорядился продавать энергоресурс только за рубли, передает деловое издание «Взгляд». Запад столкнулся с сильнейшим энергетическим кризисом. Тем временем, России прогнозируют возвращение статуса главного поставщика газа в ближайшее время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Евросоюза в ближайшие месяцы могут начать переговоры по поставкам газа из России, однако пока они опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США. Об этом рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Мариани в ходе беседы с «Известиями». Зима в Европе сейчас довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении, отметил евродепутат. Однако, по его словам, стратегия европейских стран относительного избегания контактов с РФ недолгосрочна, так как сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны. «А групповые закупки, похоже, не работают», — резюмировал политик. После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это президент РФ Владимир Путин распорядился продавать энергоресурс только за рубли, передает деловое издание «Взгляд». Запад столкнулся с сильнейшим энергетическим кризисом. Тем временем, России прогнозируют возвращение статуса главного поставщика газа в ближайшее время.