08 января 2023

Евродепутат Мариани: ЕС в ближайшие месяцы попросит РФ о возобновлении поставок газа

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Переговоры по поставкам российского газа в ЕС состоятся в течение нескольких месяцев Фото:
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Газовый кризис в Европе

Страны Евросоюза в ближайшие месяцы могут начать переговоры по поставкам газа из России, однако пока они опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США. Об этом рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Мариани в ходе беседы с «Известиями».

Зима в Европе сейчас довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении, отметил евродепутат. Однако, по его словам, стратегия европейских стран относительного избегания контактов с РФ недолгосрочна, так как сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны. «А групповые закупки, похоже, не работают», — резюмировал политик.

После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это президент РФ Владимир Путин распорядился продавать энергоресурс только за рубли, передает деловое издание «Взгляд». Запад столкнулся с сильнейшим энергетическим кризисом. Тем временем, России прогнозируют возвращение статуса главного поставщика газа в ближайшее время.

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Страны Евросоюза в ближайшие месяцы могут начать переговоры по поставкам газа из России, однако пока они опасаются шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского и недовольства со стороны США. Об этом рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Мариани в ходе беседы с «Известиями». Зима в Европе сейчас довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении, отметил евродепутат. Однако, по его словам, стратегия европейских стран относительного избегания контактов с РФ недолгосрочна, так как сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны. «А групповые закупки, похоже, не работают», — резюмировал политик. После начала РФ специальной военной операции на территории Украины западные страны ввели против России санкции. Среди них были меры по постепенному отказу от российского газа. В ответ на это президент РФ Владимир Путин распорядился продавать энергоресурс только за рубли, передает деловое издание «Взгляд». Запад столкнулся с сильнейшим энергетическим кризисом. Тем временем, России прогнозируют возвращение статуса главного поставщика газа в ближайшее время.
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