В США раскрыли, кто стал новым «папиком» Зеленского

В США назвали нового спикера палаты представителей США Маккарти «папиком» Зеленского

08 января 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

По мнению Минди Робинсон, новым «папиком» Зеленского стал спикер палаты представителей США Кевин Маккарти Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон назвала спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» президента Украины Владимира Зеленского. Так она отреагировала на ранее вышедший пост главы Украины в Twitter, в котором он поздравил Маккарти с избранием на новую должность, а также выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к «победе» Киева. «Да, держу пари, ты очень рад, что твой маленький сахарный папочка выжил», — обратилась она к Зеленскому. «Мы знаем, что вы отмываете наши налоги с помощью мошенничества с иностранной помощью. Сколько времени пройдет, прежде чем все остальные поймут, что вы распространяете фейковые новости из Украины, чтобы прикрыть свою задницу?» — написала Минди Робинсон в соцсети. Ранее Зеленский обрадовался «шикарному новогоднему подарку в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Отмечалось, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины.

Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон назвала спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» президента Украины Владимира Зеленского. Так она отреагировала на ранее вышедший пост главы Украины в Twitter, в котором он поздравил Маккарти с избранием на новую должность, а также выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к «победе» Киева. «Да, держу пари, ты очень рад, что твой маленький сахарный папочка выжил», — обратилась она к Зеленскому. «Мы знаем, что вы отмываете наши налоги с помощью мошенничества с иностранной помощью. Сколько времени пройдет, прежде чем все остальные поймут, что вы распространяете фейковые новости из Украины, чтобы прикрыть свою задницу?» — написала Минди Робинсон в соцсети. Ранее Зеленский обрадовался «шикарному новогоднему подарку в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Отмечалось, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины.