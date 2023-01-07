Журналист Bild: силы РФ окружают ВСУ в Соледаре

08 января 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

ВСУ могут потерять территории, если проиграют РФ в Соледаре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы РФ окружают украинскую армию в Соледаре и контролируют уже 80% территории. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. «Ситуация в Соледаре ужасная. Русские взяли более половины города и одновременно окружают то, что осталось. Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории», — написал Репке в Twitter. Россия удерживает большую часть Соледара (80%) в украинском конфликте, заявил журналист со ссылкой на геолокационные данные. По его словам, силы РФ вошли в центр с севера и востока. Репке сообщил, что ВСУ более-менее стабильно удавалось удерживать фронт в Соледаре с конца августа. Украина потеряла контроль над Якловлевкой и Бахмутским, что также ухудшает ситуацию, отметил он. Российская армия в январе возобновила атаки на Соледарском направлении, из-за чего ВСУ перешли в западную часть города, сообщает ОТР. Позже военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что российской армии удалось прорвать оборону Соледара. В конце декабря в ЛНР сообщали, что ВСУ перебросили в Артемовск (Бахмут) и Соледар иностранных наемников, передает деловое издание «Взгляд».

Силы РФ окружают украинскую армию в Соледаре и контролируют уже 80% территории. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. «Ситуация в Соледаре ужасная. Русские взяли более половины города и одновременно окружают то, что осталось. Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе они проиграют, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории», — написал Репке в Twitter. Россия удерживает большую часть Соледара (80%) в украинском конфликте, заявил журналист со ссылкой на геолокационные данные. По его словам, силы РФ вошли в центр с севера и востока. Репке сообщил, что ВСУ более-менее стабильно удавалось удерживать фронт в Соледаре с конца августа. Украина потеряла контроль над Якловлевкой и Бахмутским, что также ухудшает ситуацию, отметил он. Российская армия в январе возобновила атаки на Соледарском направлении, из-за чего ВСУ перешли в западную часть города, сообщает ОТР. Позже военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что российской армии удалось прорвать оборону Соледара. В конце декабря в ЛНР сообщали, что ВСУ перебросили в Артемовск (Бахмут) и Соледар иностранных наемников, передает деловое издание «Взгляд».