В пермском аэропорту задерживают авиарейсы из-за ситуации с боингом «Победы»

В аэропорту «Пермь» задерживают несколько рейсов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В аэропорту «Пермь» (Большое Савино) задержаны шесть авиарейсов на вылет и один на прилет из-за утренней ситуации с боингом «Победа», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пермской транспортной прокуратуре, где по факту инцидента начали проверку.

«В аэропорту Перми задерживаются вылеты шести авиарейсов: ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва Шереметьево авиакомпании „Победа“. СУ 2915 по маршруту Пермь — Сочи, авиакомпании „Аэрофлот“. СУ 2821 по маршруту Пермь-Минеральные Воды авиакомпании „Аэрофлот“. 584 по маршруту Пермь — Санкт-Петербург авиакомпании „Smartavia“. СУ 1385 по маршруту Пермь — Москва Шереметьево авиакомпании „Аэрофлот“, 4424 по маршруту Пермь — Сочи авиакомпании „Nordwind Airlines“», — уточнили в ведомстве.

На прилет задерживается один рейс из Москвы. Ранее в пресс-службе Большого Савино озвучили, что пермский аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения взлетно-посадочной полосы. URA.RU сообщало, что боинг авиакомпании «Победа» занесло на полосе при вылете из Перми в Москву, он застрял в сугробах. На борту находилось 183 пассажира, их эвакуировали в здание аэропорта.

Обновлено в 12:16

Международный аэропорт «Пермь» возобновил работу. На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло, об этом сообщили telegram-канале аэропорта.