07 января 2023
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В Кургане не будет праздничных мероприятий из-за экстремального холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский праздник Масленица. Курган, народные гуляния, самовар, масленица
В Кургане перенесли праздничные гуляния из-за холодов Фото:

В Кургане перенесли праздничные мероприятия из-за тридцатиградусных морозов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.

«По причине холодной погоды и сильного ветра сегодня, 8 января, переносится проведение мероприятий, запланированных ранее на эту дату. Экскурсия в новогоднем украшенном автобусе состоится. Отъезд от кинотеатра „Россия“ в 18.00», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана.

По данным Гидрометцентра, сейчас в кургане -27 градусов, порывы ветра достигают 4 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -31.

Ранее синоптики пообещали жителям Курганской области морозы до -34 градусов. Также из-за аномальных холодов в регионе приняли решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться не с 9-го, а с 11-го января.

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В Кургане перенесли праздничные мероприятия из-за тридцатиградусных морозов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «По причине холодной погоды и сильного ветра сегодня, 8 января, переносится проведение мероприятий, запланированных ранее на эту дату. Экскурсия в новогоднем украшенном автобусе состоится. Отъезд от кинотеатра „Россия“ в 18.00», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана. По данным Гидрометцентра, сейчас в кургане -27 градусов, порывы ветра достигают 4 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -31. Ранее синоптики пообещали жителям Курганской области морозы до -34 градусов. Также из-за аномальных холодов в регионе приняли решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться не с 9-го, а с 11-го января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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