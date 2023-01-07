В Кургане не будет праздничных мероприятий из-за экстремального холода

08 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

В Кургане перенесли праздничные гуляния из-за холодов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане перенесли праздничные мероприятия из-за тридцатиградусных морозов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «По причине холодной погоды и сильного ветра сегодня, 8 января, переносится проведение мероприятий, запланированных ранее на эту дату. Экскурсия в новогоднем украшенном автобусе состоится. Отъезд от кинотеатра „Россия“ в 18.00», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана. По данным Гидрометцентра, сейчас в кургане -27 градусов, порывы ветра достигают 4 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -31. Ранее синоптики пообещали жителям Курганской области морозы до -34 градусов. Также из-за аномальных холодов в регионе приняли решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться не с 9-го, а с 11-го января.

В Кургане перенесли праздничные мероприятия из-за тридцатиградусных морозов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «По причине холодной погоды и сильного ветра сегодня, 8 января, переносится проведение мероприятий, запланированных ранее на эту дату. Экскурсия в новогоднем украшенном автобусе состоится. Отъезд от кинотеатра „Россия“ в 18.00», — уточняется в telegram-канале мэрии Кургана. По данным Гидрометцентра, сейчас в кургане -27 градусов, порывы ветра достигают 4 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -31. Ранее синоптики пообещали жителям Курганской области морозы до -34 градусов. Также из-за аномальных холодов в регионе приняли решение продлить каникулы школьникам. Дети начнут учиться не с 9-го, а с 11-го января.