07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

Тюменские таксисты готовятся сорвать куш в первый день после новогодних выходных

Водители такси в Тюмени прогнозируют большие пробки и высокие цены на свои услуги 9 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
Еще одной причиной высокой цены будет погода Фото:

Тюмень в первый день после новогодних праздников ожидают высокие цены на такси и огромные пробки. Такой прогноз на 9 января сделал один из таксистов областной столицы.

«Факторов несколько: сильный мороз (-30 градусов), первый рабочий день за 10 дней и понедельник. Мы, таксисты, завтра ожидаем очень хорошую прибыль и дикие пробки — а вас предупреждаем, что цены на такси будут очень высокими. Проще на автобусе. Планируйте утро заранее», — рассказал telegram-каналу «Темы Тюмени» водитель такси, работающий в одном из известных агрегаторов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени водители сервиса «Яндекс. Go» намеренно нарушают условия перевозки по тарифу «Вместе». Один из таксистов рассказал агентству, в чем заключается схема обмана агрегатора.

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Тюмень в первый день после новогодних праздников ожидают высокие цены на такси и огромные пробки. Такой прогноз на 9 января сделал один из таксистов областной столицы. «Факторов несколько: сильный мороз (-30 градусов), первый рабочий день за 10 дней и понедельник. Мы, таксисты, завтра ожидаем очень хорошую прибыль и дикие пробки — а вас предупреждаем, что цены на такси будут очень высокими. Проще на автобусе. Планируйте утро заранее», — рассказал telegram-каналу «Темы Тюмени» водитель такси, работающий в одном из известных агрегаторов. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени водители сервиса «Яндекс. Go» намеренно нарушают условия перевозки по тарифу «Вместе». Один из таксистов рассказал агентству, в чем заключается схема обмана агрегатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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