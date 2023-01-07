Тюменские таксисты готовятся сорвать куш в первый день после новогодних выходных

Водители такси в Тюмени прогнозируют большие пробки и высокие цены на свои услуги 9 января

08 января 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Еще одной причиной высокой цены будет погода Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюмень в первый день после новогодних праздников ожидают высокие цены на такси и огромные пробки. Такой прогноз на 9 января сделал один из таксистов областной столицы. «Факторов несколько: сильный мороз (-30 градусов), первый рабочий день за 10 дней и понедельник. Мы, таксисты, завтра ожидаем очень хорошую прибыль и дикие пробки — а вас предупреждаем, что цены на такси будут очень высокими. Проще на автобусе. Планируйте утро заранее», — рассказал telegram-каналу « Темы Тюмени » водитель такси, работающий в одном из известных агрегаторов. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени водители сервиса «Яндекс. Go» намеренно нарушают условия перевозки по тарифу «Вместе». Один из таксистов рассказал агентству, в чем заключается схема обмана агрегатора.

Тюмень в первый день после новогодних праздников ожидают высокие цены на такси и огромные пробки. Такой прогноз на 9 января сделал один из таксистов областной столицы. «Факторов несколько: сильный мороз (-30 градусов), первый рабочий день за 10 дней и понедельник. Мы, таксисты, завтра ожидаем очень хорошую прибыль и дикие пробки — а вас предупреждаем, что цены на такси будут очень высокими. Проще на автобусе. Планируйте утро заранее», — рассказал telegram-каналу «Темы Тюмени» водитель такси, работающий в одном из известных агрегаторов. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени водители сервиса «Яндекс. Go» намеренно нарушают условия перевозки по тарифу «Вместе». Один из таксистов рассказал агентству, в чем заключается схема обмана агрегатора.