Тюменские таксисты готовятся сорвать куш в первый день после новогодних выходных

Тюмень в первый день после новогодних праздников ожидают высокие цены на такси и огромные пробки. Такой прогноз на 9 января сделал один из таксистов областной столицы.
«Факторов несколько: сильный мороз (-30 градусов), первый рабочий день за 10 дней и понедельник. Мы, таксисты, завтра ожидаем очень хорошую прибыль и дикие пробки — а вас предупреждаем, что цены на такси будут очень высокими. Проще на автобусе. Планируйте утро заранее», — рассказал telegram-каналу «Темы Тюмени» водитель такси, работающий в одном из известных агрегаторов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени водители сервиса «Яндекс. Go» намеренно нарушают условия перевозки по тарифу «Вместе». Один из таксистов рассказал агентству, в чем заключается схема обмана агрегатора.
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Тюмень в первый день после новогодних праздников ожидают высокие цены на такси и огромные пробки. Такой прогноз на 9 января сделал один из таксистов областной столицы. «Факторов несколько: сильный мороз (-30 градусов), первый рабочий день за 10 дней и понедельник. Мы, таксисты, завтра ожидаем очень хорошую прибыль и дикие пробки — а вас предупреждаем, что цены на такси будут очень высокими. Проще на автобусе. Планируйте утро заранее», — рассказал telegram-каналу «Темы Тюмени» водитель такси, работающий в одном из известных агрегаторов. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени водители сервиса «Яндекс. Go» намеренно нарушают условия перевозки по тарифу «Вместе». Один из таксистов рассказал агентству, в чем заключается схема обмана агрегатора.