В Киеве 57 тонн русскоязычных книг сдали на макулатуру для помощи ВСУ

08 января 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Средства от переработки русскоязычных книг пошли на помощь ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В столице Украины Киеве начался сбор русскоязычных книг, которые отправляют на переработку, а вырученные средства идут на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в книжном магазине в Киеве «Сяйво книги», который и организовал этот сбор. «Собрано больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства пошли на нужды ВСУ», — цитирует представителей магазина украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что сбор начался столь успешно, что в магазине приняли решение продлить его до мая. Средства, вырученные от переработки, направляют в благотворительный фонд, а уже оттуда на нужды армии Украины. Сбор книг уже сейчас помог с приобретением внедорожника для ВСУ, заключили организаторы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

В столице Украины Киеве начался сбор русскоязычных книг, которые отправляют на переработку, а вырученные средства идут на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в книжном магазине в Киеве «Сяйво книги», который и организовал этот сбор. «Собрано больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства пошли на нужды ВСУ», — цитирует представителей магазина украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что сбор начался столь успешно, что в магазине приняли решение продлить его до мая. Средства, вырученные от переработки, направляют в благотворительный фонд, а уже оттуда на нужды армии Украины. Сбор книг уже сейчас помог с приобретением внедорожника для ВСУ, заключили организаторы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.