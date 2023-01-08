В Киеве 57 тонн русскоязычных книг сдали на макулатуру для помощи ВСУ

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Репетиция спектакля
Средства от переработки русскоязычных книг пошли на помощь ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В столице Украины Киеве начался сбор русскоязычных книг, которые отправляют на переработку, а вырученные средства идут на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в книжном магазине в Киеве «Сяйво книги», который и организовал этот сбор.

«Собрано больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства пошли на нужды ВСУ», — цитирует представителей магазина украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что сбор начался столь успешно, что в магазине приняли решение продлить его до мая. Средства, вырученные от переработки, направляют в благотворительный фонд, а уже оттуда на нужды армии Украины. Сбор книг уже сейчас помог с приобретением внедорожника для ВСУ, заключили организаторы.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

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В столице Украины Киеве начался сбор русскоязычных книг, которые отправляют на переработку, а вырученные средства идут на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в книжном магазине в Киеве «Сяйво книги», который и организовал этот сбор. «Собрано больше 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства пошли на нужды ВСУ», — цитирует представителей магазина украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что сбор начался столь успешно, что в магазине приняли решение продлить его до мая. Средства, вырученные от переработки, направляют в благотворительный фонд, а уже оттуда на нужды армии Украины. Сбор книг уже сейчас помог с приобретением внедорожника для ВСУ, заключили организаторы. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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