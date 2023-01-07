Свердловские власти рассказали, как будут работать школы после праздников

Минобразования рекомендовало свердловским школам перейти на дистанционное обучение

08 января 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Обучение в школах начнется с 9 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обычный образовательный режим возобновится в Свердловской области с 9 января. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Руководители образовательных организаций могут принять решение о дистанционном обучении, в условиях профилактики заболеваемости ОРВИ, коронавирусной инфекцией или низких температур. При возобновлении очного режима образовательным учреждениям важно обращать внимание на необходимость проведения комплекса противоэпидемических мероприятий: проведение „утренних фильтров“, соблюдение температурного режима, проветривания и дезинфекции», — сообщили в областном департаменте информполитики. В связи с низкими температурами и похолоданиями, Минобразования рекомендует рассмотреть возможность организации дистанционного обучения. Для 1-4-х классов — при температуре воздуха ниже -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром не менее 4 м/с, для 5-9-х классов — при температуре ниже -30 градусов без ветра или -28 градусов с ветром, для 10-11-х классов — при температуре ниже -32 градуса без ветра или -30 градусов с ветром. Ранее URA.RU сообщало о возможном дистанте в школах после новогодних каникул. В связи со снижением заболеваемости ОРВИ, продлевать дистанционное обучение не планируется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обычный образовательный режим возобновится в Свердловской области с 9 января. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Руководители образовательных организаций могут принять решение о дистанционном обучении, в условиях профилактики заболеваемости ОРВИ, коронавирусной инфекцией или низких температур. При возобновлении очного режима образовательным учреждениям важно обращать внимание на необходимость проведения комплекса противоэпидемических мероприятий: проведение „утренних фильтров“, соблюдение температурного режима, проветривания и дезинфекции», — сообщили в областном департаменте информполитики. В связи с низкими температурами и похолоданиями, Минобразования рекомендует рассмотреть возможность организации дистанционного обучения. Для 1-4-х классов — при температуре воздуха ниже -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром не менее 4 м/с, для 5-9-х классов — при температуре ниже -30 градусов без ветра или -28 градусов с ветром, для 10-11-х классов — при температуре ниже -32 градуса без ветра или -30 градусов с ветром. Ранее URA.RU сообщало о возможном дистанте в школах после новогодних каникул. В связи со снижением заболеваемости ОРВИ, продлевать дистанционное обучение не планируется.