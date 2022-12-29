Свердловские санврачи раскрыли, будет ли дистант в школах после новогодних каникул

В Свердловской области не будут продлять дистанционное обучение в школах после новогодних каникул

30 декабря 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Заболеваемость ОРВИ в регионе падает, и после новогодних каникул школьники смогут вернуться к привычному формату обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дистанционное обучение для школьников в Свердловской области не планируют продлевать после новогодних каникул, так как заболеваемость ОРВИ пошла на спад. Об этом URA.RU сообщили в областном Роспотребнадзоре. «Мы видим снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Меры, которые были приняты, оказались эффективны. В последнюю неделю дети были разобщены: кто-то на дистанте, кто-то на досрочных каникулах. Надеемся, что после новогодних каникул обучение детей в школах начнется в обычном режиме», — рассказала заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. С 19 декабря все школы Свердловской области перевели на дистанционное обучение. При этом начальные классы отправились на каникулы с 26 декабря, то есть на неделю раньше. После введения этой меры число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 50%.

Дистанционное обучение для школьников в Свердловской области не планируют продлевать после новогодних каникул, так как заболеваемость ОРВИ пошла на спад. Об этом URA.RU сообщили в областном Роспотребнадзоре. «Мы видим снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Меры, которые были приняты, оказались эффективны. В последнюю неделю дети были разобщены: кто-то на дистанте, кто-то на досрочных каникулах. Надеемся, что после новогодних каникул обучение детей в школах начнется в обычном режиме», — рассказала заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. С 19 декабря все школы Свердловской области перевели на дистанционное обучение. При этом начальные классы отправились на каникулы с 26 декабря, то есть на неделю раньше. После введения этой меры число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 50%.