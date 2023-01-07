Тюменская полиция назвала самые криминальные районы города

Наибольшее количество правонарушений в Тюмени зафиксировали в Центральном районе и КПД

08 января 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Центральный район оказался на втором месте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Наибольшее количество преступлений в Тюмени за последние девять месяцев зафиксировали в районе КПД и центральном округе. Об этом сообщили в УМВД России по Тюменской области, где также показали статистику и по другим территориальным единицам города. «На первом месте по количеству преступлений — КПД. За последние девять месяцев текущего года там совершили 2467 преступлений; второе место — центр. Там произошло 1765 правонарушений; третье место у Ватутино — там совершили 1416 преступлений», — сообщает 72.RU данные полиции о преступлениях по отделениям. В Калининском районе насчитали 1293 правонарушения. На территории Дома обороны, за которой следит отделение полиции №8, зафиксировали 1192 преступления. Район Лесобазы оказался одним из наименее криминальных. Там за последние девять месяцев произошло 876 преступлений. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы считают это место самым опасным наряду с КПД.

Наибольшее количество преступлений в Тюмени за последние девять месяцев зафиксировали в районе КПД и центральном округе. Об этом сообщили в УМВД России по Тюменской области, где также показали статистику и по другим территориальным единицам города. «На первом месте по количеству преступлений — КПД. За последние девять месяцев текущего года там совершили 2467 преступлений; второе место — центр. Там произошло 1765 правонарушений; третье место у Ватутино — там совершили 1416 преступлений», — сообщает 72.RU данные полиции о преступлениях по отделениям. В Калининском районе насчитали 1293 правонарушения. На территории Дома обороны, за которой следит отделение полиции №8, зафиксировали 1192 преступления. Район Лесобазы оказался одним из наименее криминальных. Там за последние девять месяцев произошло 876 преступлений. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы считают это место самым опасным наряду с КПД.