Тюменская полиция назвала самые криминальные районы города

Наибольшее количество преступлений в Тюмени за последние девять месяцев зафиксировали в районе КПД и центральном округе. Об этом сообщили в УМВД России по Тюменской области, где также показали статистику и по другим территориальным единицам города.
«На первом месте по количеству преступлений — КПД. За последние девять месяцев текущего года там совершили 2467 преступлений; второе место — центр. Там произошло 1765 правонарушений; третье место у Ватутино — там совершили 1416 преступлений», — сообщает 72.RU данные полиции о преступлениях по отделениям.
В Калининском районе насчитали 1293 правонарушения. На территории Дома обороны, за которой следит отделение полиции №8, зафиксировали 1192 преступления.
Район Лесобазы оказался одним из наименее криминальных. Там за последние девять месяцев произошло 876 преступлений. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы считают это место самым опасным наряду с КПД.
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Наибольшее количество преступлений в Тюмени за последние девять месяцев зафиксировали в районе КПД и центральном округе. Об этом сообщили в УМВД России по Тюменской области, где также показали статистику и по другим территориальным единицам города. «На первом месте по количеству преступлений — КПД. За последние девять месяцев текущего года там совершили 2467 преступлений; второе место — центр. Там произошло 1765 правонарушений; третье место у Ватутино — там совершили 1416 преступлений», — сообщает 72.RU данные полиции о преступлениях по отделениям. В Калининском районе насчитали 1293 правонарушения. На территории Дома обороны, за которой следит отделение полиции №8, зафиксировали 1192 преступления. Район Лесобазы оказался одним из наименее криминальных. Там за последние девять месяцев произошло 876 преступлений. Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы считают это место самым опасным наряду с КПД.